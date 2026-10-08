Designa PT a Raúl Morón como coordinador de afiliación en Michoacán tras perder en proceso morenista

El coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval anuncia el nuevo cargo de Raúl Morón en este partido

En medio de las diferencias que mantiene con Morena tras el proceso interno para definir candidaturas rumbo al 2027, la dirigencia del PT a través del diputado , Reginaldo Sandoval, nombró a Raúl Morón su coordinador estatal de afinación en Michoacán para las elecciones el próximo año.

El PT manifestó su respaldo a Morón en la lucha por la coordinación estatal de la alianza Morena, PVEM-PT pero al final el senador con licencia perdió la contienda con el ex fiscal de esa entidad, Carlos Torres Piña, lo que generó molestia en el moronismo.

En este contexto, este jueves el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval anunció que Morón participará en los procesos internos del partido rumbo a las elecciones del 2007 donde se renovarán 17 gubernaturas entre ellas Michoacán.

Sandoval Flores emitió un mensaje de respaldo político donde aparece en una fotografía junto a a Morón Orozco, y sostuvo que el Partido del Trabajo (PT) no dará marcha atrás en sus posiciones y defenderá un perfil con honestidad y autoridad moral.

“El PT no se raja, somos un partido congruente que se va a fondo. Por eso me da mucho gusto coincidir con nuestro coordinador Estatal de Afiliación en Michoacán, Raúl Morón en que Michoacán pide al perfil más honesto y con la autoridad moral que defienda los principios y valores de la #4T”, anunció.

Sandoval Flores evitó mencionar expresamente la candidatura de Raúl Morón, pero su posicionamiento envía el mensaje de cercanía política entre el PT y el Senador por lo cual no se descarta que el senador morenista se convierta en el candidato de ese partido aliado a la gubernatura de Michoacán en el 2027.

El PT ha manifestado su molestia por la opacidad en el método de encuestas que se realizó para elegir coordinadores estatales y no ha descarto la posibilidad de contender solo en algunas gubernaturas como Zacateas e incluso Baja California.