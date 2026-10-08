EU va por cualquier persona que colabore con cárteles advierte Sara Carter

La administración de Donald Trump irá contra cualquier persona que colabore con los cárteles, sin importar su cargo, según informó Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés).

La conocida “zar antidrogas”, sostuvo durante una entrevista, con Voz News, que el mensaje del presidente estadounidense es claro y que quien ayude o colabore con los cárteles, o con organizaciones terroristas extranjeras, será perseguido.

“No nos importa si eres el gobernador o si eres la persona que trabaja en la plaza en una tiendita pequeña. Te vamos a encontrar, vamos a ir tras de ti y nos vamos a asegurar de que pagues el precio”, declaró.

Afirmó que la administración de estadounidense exigió a México incrementar la inversión en sus Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad y también reconoció que existe cooperación con la realización de algunas operaciones conjuntas, pero insistió en que ambos países deben intensificar los esfuerzos contra el crimen organizado.

“Detengan esto. Podemos ponerle fin a los cárteles trabajando juntos. Podemos encontrar áreas de terreno común sobre las cuales construir”, sostuvo.

En ocasiones anteriores, Trump había señalado que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad han sido insuficientes frente a los que señala como “narcoterroristas”.

Respecto a los señalamientos de la presidenta Sheinbaum, sobre que las acusaciones de Washington responden a las elecciones intermedias en Estados Unidos, Carter descartó cualquier motivación electoral detrás de la ofensiva contra el narcotráfico.

“No habrá un solo día en los próximos dos años y medio, y probablemente mucho más allá de esta administración, en que cualquiera de esos miembros de los cárteles, o cualquiera que trabaje con ellos, pueda dormir tranquilo”, sostuvo.

Desde semanas anteriores la presidenta ha señalado que las acusaciones contra funcionarios por presuntos nexos con el narco se deben a su intención de intervenir en las decisiones en México.

La acusación contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntamente mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa, ha mantenido la relación entre México y Estados Unidos en medio de tensiones, pues la presidenta mexicana se negó a detener a los implicados para su posterior extradición.

La mandataria señaló que se iniciaría una investigación a través de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar estos posibles vínculos entre los funcionarios y el narcotráfico y en caso de ser así, su proceso sería realizado en México.

Explicó que se solicitó evidencias a las autoridades estadounidenses de las acusaciones y señalamientos en contra de Rocha Moya y los nueve funcionarios sinaloenses, pero dijo que no ha sido enviada.

En semanas anteriores, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, había advertido que la lucha de México contra los cárteles no es suficiente y que existían territorios sin control del Estado. Sheinbaum calificó estos señalamientos como parte de la contienda electoral estadounidense.

Días después de estas declaraciones entre ambos gobiernos, la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a la injerencia estadounidense el aumento de la inseguridad en Sinaloa.

Recordó que antes de la operación encubierta de Estados Unidos para sacar del país a Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, el estado tenía menos de un homicidio diario.

“Sinaloa es una demostración de que el injerencismo, con el rompimiento de un grupo delictivo, provocó la situación que hoy tenemos”, argumentó.

También respondió a Trump cuestionando qué hace su gobierno contra el consumo de drogas en territorio estadounidense, luego de que el presidente estadounidense dijo que faltaban más acciones por parte de México en el combate a los cárteles y solicitó la detención de funcionarios vinculados con el narco.