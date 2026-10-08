Gobierno federal formaliza entrega de más de 2 mil hectáreas a ejido de Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), formalizó la transmisión de más de 2 mil 600 hectáreas al Ejido Francisco I. Madero

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), formalizó la transmisión de más de 2 mil 600 hectáreas al Ejido Francisco I. Madero, ubicado en el municipio de El Mante, Tamaulipas, con lo que concluyó un proceso de indemnización en especie que permaneció pendiente durante más de cinco décadas.

De acuerdo con la información difundida por la Conagua, los terrenos habían sido ofrecidos como pago en especie desde hace más de 50 años, en el marco del proceso de expropiación relacionado con la construcción de la presa Ramiro Caballero Dorantes, conocida como Las Ánimas.

El procedimiento se inició en 1973 y permaneció sin concluir hasta que fueron realizadas las acciones jurídicas y administrativas necesarias para formalizar la transmisión de la propiedad a favor del núcleo agrario.

Como parte del proceso, el 19 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la escritura pública ante un Notario Público del Patrimonio Inmobiliario Federal, mediante la cual se formalizó la transmisión de la superficie al Ejido Francisco I. Madero. Posteriormente, el documento fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal.

El 19 de junio pasado, la Conagua entregó la escritura pública a las autoridades ejidales, con lo que quedó formalizada la indemnización en especie acordada.

Asimismo, el 2 de octubre pasado, el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Tamaulipas determinó que la comunidad del Ejido Francisco I. Madero había sido restituida en el goce de sus derechos.

La Conagua señaló que la conclusión de este procedimiento representa la transformación de una obligación pendiente durante décadas en certeza jurídica y patrimonial para los integrantes del ejido y sus familias.

El organismo federal destacó que estas acciones forman parte de las medidas de justicia social impulsadas por el Gobierno de México y buscan contribuir al cumplimiento de las obligaciones del Estado, el respeto a la legalidad y el reconocimiento de los derechos de los núcleos agrarios.

Con la formalización de la propiedad, concluyó un rezago iniciado hace más de 50 años y se otorgó certeza jurídica sobre el patrimonio del Ejido Francisco I. Madero, en beneficio de sus integrantes y del sector rural de Tamaulipas.