Mario Delgado: TecNM y Talleres Gráficos fortalecen la formación y la soberanía tecnológica de estudiantes

convenio colaboración El secretario de Educación, Mario Delgado resaltó que a través de un convenio de colaboración entre el TecNM y Talleres Gráficos se fortalecerá la formación y la soberanía tecnológica de estudiantes

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, subrayó que la alianza entre el TecNM y Talleres Gráficos establece las bases y mecanismos para desarrollar acciones conjuntas en materia de formación de capital humano, investigación, así como desarrollo tecnológico y académico.

Enfatizó que con la firma de un convenio de colaboración entre el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y Talleres Gráficos de México (TGM), ambas instituciones suman experiencia, educación e innovación para fortalecer la formación profesional y las capacidades nacionales en la producción de documentos de identidad y de seguridad, contribuyendo a la soberanía tecnológica de México y al servicio de la Nación.

Entre las acciones previstas para los estudiantes están: servicio social, las residencias profesionales y la formación especializada mediante cursos, seminarios, conferencias y talleres. También se contemplan proyectos conjuntos de investigación e innovación científico-tecnológica, productiva y de emprendimiento.

El funcionario federal aseveró que ambas instancias colaborarán mediante asesorías técnicas, científicas y académicas; intercambio de información pública; publicaciones y producción de materiales, además del uso compartido de instalaciones para actividades de investigación, prácticas profesionales y programas conjuntos.

Durante la firma del convenio, el director general del Tecnológico Nacional, Ramón Jiménez López, señaló que el convenio contempla la posibilidad de establecer acuerdos específicos con los Institutos Tecnológicos, Unidades y Centros de Investigación, Docencia y Desarrollo de Educación Superior Tecnológica del TecNM.

También se prevé modelos de Educación Dual para que los estudiantes desarrollen proyectos integrales en las instalaciones de TGM, previa formalización de los acuerdos correspondientes, además de actividades culturales y deportivas, así como programas de periodo sabático para docentes.

El coordinador Comercial y encargado de los Asuntos de la Dirección General de TGM, René Cervera García, destacó la importancia de vincular la experiencia y el conocimiento especializado de los trabajadores de Talleres con el talento de las nuevas generaciones.

Fortalecer la capacidad para comprender, adaptar y desarrollar tecnología en México forma parte del avance hacia la soberanía tecnológica, aseveró, al tiempo que enfatizó que la referida alianza busca acercar los desafíos reales de la producción a las aulas y laboratorios, favorecer soluciones que contribuyan a mejorar procesos, formar especialistas y generar conocimiento propio.