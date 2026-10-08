Detienen a cinco integrantes de presunta red de extorsión que suplantaba a funcionarios

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a cinco personas señaladas por su probable participación en una red de extorsión que presuntamente utilizaba la suplantación de identidad de funcionarios y actores políticos para obtener dinero, beneficios laborales y contratos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó que fueron detenidos Luis “N”, quien se desempeñó como funcionario público en Michoacán; su esposa, Liliana “N”; sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, así como Agustín Arturo “N”, identificado como escolta.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo habría utilizado información obtenida mediante una amplia red de contactos construida durante años en el servicio público para generar confianza entre sus posibles víctimas, entre ellas políticos, funcionarios y empresarios.

Se hacían pasar por funcionarios

Según las autoridades, el modus operandi comenzaba con mensajes o llamadas telefónicas en las que alguno de los integrantes se presentaba como asistente o secretario particular de un funcionario de alto nivel.

Con el argumento de actualizar agendas o facilitar una comunicación, los presuntos responsables solicitaban números telefónicos personales y otros datos. Posteriormente, las víctimas recibían llamadas de quienes aparentemente eran funcionarios o personajes con capacidad de decisión.

Durante estas conversaciones, presuntamente se solicitaba dinero para supuestas operaciones políticas, agilización de pagos, incorporación de personas a estructuras administrativas o recomendación de empresas para la prestación de servicios.

Para reforzar el engaño, los investigadores detectaron el uso de números telefónicos con fotografías, logotipos y nombres asociados con instituciones gubernamentales u organizaciones políticas.

Las autoridades también señalaron que los involucrados habrían recurrido a herramientas de inteligencia artificial para imitar voces y crear conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios, las cuales posteriormente eran compartidas con las víctimas como parte de la estrategia de engaño.

Habrían utilizado al menos 19 teléfonos

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía estatal ubicó como centro de operaciones un inmueble localizado en el exclusivo fraccionamiento La Providencia, en Metepec.

Durante un cateo, agentes localizaron diversos teléfonos celulares que presuntamente intentaron ocultar los investigados, así como múltiples tarjetas SIM y vehículos de alta gama.

La Fiscalía informó que identificó al menos 19 dispositivos móviles, entre ellos equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, que habrían sido utilizados con las tarjetas SIM aseguradas y que presentarían correspondencia con números telefónicos reportados por algunas de las víctimas.

Antecedentes de Luis “N”

Luis “N” se desempeñó como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. También ocupó otros cargos dentro de la administración pública en distintos órdenes de gobierno.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, cuenta con antecedentes por el delito de peculado y fue inhabilitado en Michoacán.

Las investigaciones señalan que las presuntas operaciones de extorsión requerían principalmente la entrega de dinero en efectivo, debido a que Luis “N” se encontraba registrado en el sistema bancario mexicano a raíz de investigaciones relacionadas con actividades ilícitas previas.

La Fiscalía indicó que, cuando era necesario introducir recursos al sistema financiero, presuntamente se utilizaba una empresa dedicada a la arquitectura y construcción, propiedad de su hija Aimee “N”. Parte de los recursos obtenidos ilícitamente habría sido destinada a la adquisición de propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de lujo.

Una empresa de tecnología habría sido una de las víctimas

Entre los casos investigados se encuentra el presunto intento de extorsión contra representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad.

Según la Fiscalía, los involucrados habrían contactado inicialmente a representantes de la compañía haciéndose pasar por asistentes de un funcionario y posteriormente les habrían ofrecido la posibilidad de obtener un contrato a cambio de una cantidad importante de dinero.

Las autoridades cuentan con registros de las comunicaciones como parte de los elementos integrados a la investigación.

Vinculados a proceso

Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

El pasado 6 de octubre, un juez del Estado de México determinó vincularlos a proceso por el delito de extorsión e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones permitieron establecer, en grado de probabilidad, la participación de los cinco imputados en los hechos investigados.

No obstante, los detenidos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria que determine su responsabilidad penal, conforme al principio de presunción de inocencia.

La investigación forma parte de la denominada “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, implementada por autoridades de seguridad para combatir este delito.

La FGJEM informó que la ciudadanía puede presentar denuncias a través del correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número 800 702 8770 o la aplicación FGJEdomex, disponible para dispositivos con sistemas iOS y Android.