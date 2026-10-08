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La acción fue encabezada por elementos de Marina, en coordinación con SSPC y FGR

Localizan e inhabilitan laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas en Elota

Por Diana Chávez Zea
Localizan e inhabilitan laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas en Elota

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en el poblado de Las Tinajas, municipio de Elota.

El operativo forma parte de las acciones de seguridad y de los trabajos de inteligencia implementados para debilitar las estructuras dedicadas a la producción de sustancias ilícitas en Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, durante las labores de búsqueda y localización se ubicó un predio de aproximadamente 12 mil metros cuadrados, donde se encontraban instalaciones y equipo presuntamente empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

Aseguran precursores y equipo

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron:

  • 150 litros de precursores químicos líquidos.
  • Más de 92 kilogramos de precursores químicos sólidos.
  • Dos vehículos.
  • Tres destiladores.
  • Dos centrifugadoras.
  • Tres mezcladoras.
  • Una báscula.
  • Ventiladores.
  • Tres bombas de agua.
  • Diversas herramientas.

La localización del inmueble fue resultado de trabajos de inteligencia naval y de operaciones coordinadas en campo, cuyo objetivo es identificar instalaciones utilizadas para la producción de drogas sintéticas e interrumpir las cadenas de suministro relacionadas con estas actividades.

Inhabilitan las instalaciones

Una vez asegurado el sitio, las autoridades procedieron a inhabilitar las instalaciones y el equipo utilizado presuntamente para la producción de sustancias ilícitas, con el propósito de impedir que el lugar pueda ser reutilizado.

Los precursores químicos, vehículos, maquinaria, herramientas y demás indicios localizados quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones coordinadas para impedir la producción y distribución de drogas y evitar que estas sustancias lleguen a la población.

Con la intervención en Las Tinajas, las autoridades mantienen los trabajos de inteligencia y despliegue operativo en Sinaloa para localizar instalaciones vinculadas con la elaboración de drogas sintéticas y afectar las cadenas utilizadas para su producción y distribución.

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