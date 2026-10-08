Localizan e inhabilitan laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas en Elota

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en el poblado de Las Tinajas, municipio de Elota.
El operativo forma parte de las acciones de seguridad y de los trabajos de inteligencia implementados para debilitar las estructuras dedicadas a la producción de sustancias ilícitas en Sinaloa.
De acuerdo con las autoridades, durante las labores de búsqueda y localización se ubicó un predio de aproximadamente 12 mil metros cuadrados, donde se encontraban instalaciones y equipo presuntamente empleado para la elaboración de drogas sintéticas.
Aseguran precursores y equipo
Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron:
- 150 litros de precursores químicos líquidos.
- Más de 92 kilogramos de precursores químicos sólidos.
- Dos vehículos.
- Tres destiladores.
- Dos centrifugadoras.
- Tres mezcladoras.
- Una báscula.
- Ventiladores.
- Tres bombas de agua.
- Diversas herramientas.
La localización del inmueble fue resultado de trabajos de inteligencia naval y de operaciones coordinadas en campo, cuyo objetivo es identificar instalaciones utilizadas para la producción de drogas sintéticas e interrumpir las cadenas de suministro relacionadas con estas actividades.
Inhabilitan las instalaciones
Una vez asegurado el sitio, las autoridades procedieron a inhabilitar las instalaciones y el equipo utilizado presuntamente para la producción de sustancias ilícitas, con el propósito de impedir que el lugar pueda ser reutilizado.
Los precursores químicos, vehículos, maquinaria, herramientas y demás indicios localizados quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.
Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones coordinadas para impedir la producción y distribución de drogas y evitar que estas sustancias lleguen a la población.
Con la intervención en Las Tinajas, las autoridades mantienen los trabajos de inteligencia y despliegue operativo en Sinaloa para localizar instalaciones vinculadas con la elaboración de drogas sintéticas y afectar las cadenas utilizadas para su producción y distribución.