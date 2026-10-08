Localizan e inhabilitan laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas en Elota

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en el poblado de Las Tinajas, municipio de Elota.

El operativo forma parte de las acciones de seguridad y de los trabajos de inteligencia implementados para debilitar las estructuras dedicadas a la producción de sustancias ilícitas en Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, durante las labores de búsqueda y localización se ubicó un predio de aproximadamente 12 mil metros cuadrados, donde se encontraban instalaciones y equipo presuntamente empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

Aseguran precursores y equipo

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron:

150 litros de precursores químicos líquidos.

Más de 92 kilogramos de precursores químicos sólidos.

Dos vehículos.

Tres destiladores.

Dos centrifugadoras.

Tres mezcladoras.

Una báscula.

Ventiladores.

Tres bombas de agua.

Diversas herramientas.

La localización del inmueble fue resultado de trabajos de inteligencia naval y de operaciones coordinadas en campo, cuyo objetivo es identificar instalaciones utilizadas para la producción de drogas sintéticas e interrumpir las cadenas de suministro relacionadas con estas actividades.

Inhabilitan las instalaciones

Una vez asegurado el sitio, las autoridades procedieron a inhabilitar las instalaciones y el equipo utilizado presuntamente para la producción de sustancias ilícitas, con el propósito de impedir que el lugar pueda ser reutilizado.

Los precursores químicos, vehículos, maquinaria, herramientas y demás indicios localizados quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones coordinadas para impedir la producción y distribución de drogas y evitar que estas sustancias lleguen a la población.

Con la intervención en Las Tinajas, las autoridades mantienen los trabajos de inteligencia y despliegue operativo en Sinaloa para localizar instalaciones vinculadas con la elaboración de drogas sintéticas y afectar las cadenas utilizadas para su producción y distribución.