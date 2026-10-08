México espera explicación de Interpol por retiro de fichas rojas de Gómez Mont y Álvarez Puga

El gobierno federal solicitó información sobre las razones por las que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes mantienen órdenes de aprehensión vigentes en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que todavía no existe una explicación oficial del organismo internacional sobre la decisión y señaló que pidió al gabinete de seguridad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reunir información sobre el caso.

El gobierno busca conocer tanto los motivos del retiro de las alertas internacionales como los elementos que sustentan las órdenes de aprehensión contra la presentadora de televisión y su esposo, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

“Todavía no se da la información oficial de por qué se retiró esta ficha roja”, señaló.

Sheinbaum adelantó que la información que prepara el gabinete y Hacienda incluirá las irregularidades atribuidas a ambos, particularmente las relacionadas con empresas señaladas por la utilización de facturas falsas.

“Le pedí al gabinete y a la Secretaría de Hacienda cuáles son las irregularidades y por qué hay una orden de aprehensión a estas dos personas”, explicó.

La presidenta agregó que las autoridades pretenden exponer “lo profundo de las irregularidades que cometieron vinculadas con factureras de estas dos personas”, mientras México continúa a la espera de la respuesta de Interpol.

El retiro de las fichas rojas fue dado a conocer por la propia Sheinbaum el pasado 30 de septiembre. En aquella ocasión informó que el organismo internacional había eliminado las alertas correspondientes a Gómez Mont y Álvarez Puga, pese a que ambos cuentan con órdenes de aprehensión en territorio mexicano.

La mandataria afirmó entonces que el gobierno solicitaría conocer las razones de la determinación y buscaría que las fichas fueran nuevamente activadas.

El caso está relacionado con investigaciones por un presunto esquema de operaciones mediante facturas falsas. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Mont y Álvarez Puga son señalados por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La pareja permanece prófuga desde octubre de 2021 y las autoridades la relacionan con una presunta red de empresas fantasma mediante la cual se habrían simulado contratos públicos.

Sheinbaum sostuvo que las órdenes de aprehensión continúan vigentes en México, por lo que el retiro de las fichas rojas por parte de Interpol no elimina los procesos judiciales que enfrentan ambos.

La presidenta reiteró que el gobierno federal espera conocer oficialmente por qué fueron retiradas las alertas internacionales antes de definir los siguientes pasos para solicitar su reactivación.