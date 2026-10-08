¿Habrá un aumento en el Predial? Estos son los cambios que propone la Ley Catastral y cómo podrían impactar

Pago de Predial Largas filas se registraron en el pago de servicios de agua y predial en Toluca, en las carpas instaladas en la Plaza Fray Andrés de Castro; desde muy temprana hora se dieron cita los ciudadanos para pagar sus servicios y aprovechar los descuentos que se ofrecen. Foto: Cuartoscuro (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada del 7 de octubre la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modernizar la forma en que se registran y administran los inmuebles en México. El proyecto fue aprobado en lo general y en lo particular de lo no reservado y ahora pasará al Senado. Las objeciones de grupos de oposición y de algunos sectores de la ciudadanía están en que esta nueva legislación se traduzca en un incremento a su pago predial.

¿Qué es la nueva Ley Catastral y qué cambios propone?

La iniciativa fue presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal el 9 de septiembre de 2026, como parte del Paquete Económico para 2027. Su objetivo central es establecer reglas comunes para que la Federación, los estados y los municipios puedan fortalecer, modernizar, actualizar y conectar entre sí la información de los catastros y de los Registros Públicos de la Propiedad.

Uno de los principales cambios sería la creación de una Clave Única Catastral, que funcionaría como un identificador para cada inmueble y permitiría vincular de una manera más ordenada la información que actualmente se encuentra distribuida entre distintas autoridades. También se contempla una Cédula Única Catastral y Registral, con información relacionada tanto con el inmueble como con su situación registral.

El proyecto también establece un Plan Nacional Catastral, encargado de definir prioridades y acciones para modernizar y actualizar la información de los inmuebles en el país. A esto se suma una Plataforma Nacional Catastral, que serviría como mecanismo tecnológico para facilitar el intercambio de información entre la Federación, los estados y los municipios y actualizar la cartografía.

Otro cambio importante es la homologación de los trámites y servicios catastrales. En términos sencillos, se busca que los procedimientos y la información básica tengan criterios comunes en todo el país, de manera que sea más sencillo consultar, actualizar y verificar los datos de una propiedad.

La propuesta también pretende reducir inconsistencias entre el Catastro y el Registro Público de la Propiedad, algo que puede generar problemas sobre quién es propietario de un inmueble, litigios o incluso facilitar actos de corrupción inmobiliaria.

¿La nueva Ley Catastral aumentará el costo del Predial?

El texto aprobado por Diputados no establece una nueva tasa del impuesto Predial, un porcentaje nacional de aumento ni una tarifa adicional que los propietarios deban pagar. Tampoco crea un nuevo impuesto. El propio Canal del Congreso señaló que la reforma no modifica las facultades de estados y municipios para cobrar el Predial.

La razón por la que el tema generó polémica es que el valor catastral de un inmueble puede utilizarse como referencia para determinar el Predial. Durante la discusión en San Lázaro, legisladores de oposición advirtieron que una actualización de los registros y de los valores de las propiedades podría terminar repercutiendo en el monto que pagan algunos contribuyentes.

El argumento oficialista, en cambio, fue que actualizar el Catastro y aumentar el impuesto son cuestiones diferentes: la nueva ley no fija por sí misma una nueva tasa ni ordena a los municipios incrementar el cobro.

Esto significa que la aprobación de esta ley no implica que automáticamente vaya a llegar un Predial más caro en 2027. Sin embargo, sí existe una posible consecuencia indirecta que dependerá de cada estado y municipio: si una autoridad local actualiza el valor catastral de un inmueble y las leyes fiscales locales utilizan ese valor para calcular el Predial, el monto del impuesto podría modificarse conforme a las reglas locales. Eso no sería un aumento establecido directamente por la nueva Ley General, sino el resultado de la actualización catastral y de las decisiones fiscales que correspondan a las autoridades locales.

De hecho, durante el debate, la diputada Nora Yessica Merino Escamilla sostuvo que el proyecto no establece un valor nuevo para los inmuebles ni una tasa nacional de Predial, mientras que legisladores de oposición cuestionaron que una actualización de los valores catastrales pudiera tener posteriormente efectos sobre el impuesto.