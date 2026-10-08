México investiga posible reclutamiento de mexicanos para combatir en Ucrania

Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México, durante la Conferencia del pueblo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. (Graciela López Herrera)

El gobierno de México abrió una investigación para determinar si ciudadanos mexicanos fueron reclutados para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, luego de la difusión en redes sociales de un video en el que aparecen hombres con uniformes y equipo táctico, uno de los cuales hace referencias a organizaciones criminales mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades todavía no han podido corroborar la autenticidad de la grabación ni establecer la identidad de quienes aparecen en ella. Por ello, señaló que la primera tarea consiste en verificar si el material es real y, posteriormente, conocer bajo qué circunstancias habrían llegado mexicanos a la zona del conflicto.

“Estamos revisando el caso primero para saber si es cierto o no el video y segundo, pues ver cómo es que llegan estas personas a este lugar”, explicó durante su conferencia matutina.

La grabación, de aproximadamente 24 segundos, comenzó a circular el 5 de octubre. En ella se observa a varios hombres en una zona boscosa, vestidos con indumentaria militar y equipo táctico. Uno de ellos menciona a “La Chapiza” y al “Cártel Jalisco Nueva Generación”, además de expresar apoyo a Ucrania y a México, Colombia y Panamá.

Hasta ahora, las imágenes no permiten determinar cuándo o dónde fueron tomadas, quiénes son los hombres que aparecen ni si tienen alguna relación real con organizaciones delictivas mexicanas. Tampoco se ha identificado públicamente la unidad militar a la que presuntamente pertenecerían.

Revisan rutas de reclutamiento

Según la explicación de Sheinbaum, una de las hipótesis que se analizan es que ciudadanos mexicanos hayan sido incorporados al conflicto mediante empresas privadas dedicadas a este tipo de operaciones o a través de alguna fuerza vinculada con un gobierno.

“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún ejército de alguna entidad, de algún gobierno”, señaló.

La investigación pretende establecer, además, si existe algún vínculo entre los posibles combatientes mexicanos y organizaciones delictivas asentadas en México, o si se trata de personas que fueron contratadas o reclutadas para participar directamente en la guerra.

La indagatoria también contempla revisar los mecanismos mediante los cuales civiles podrían ser incorporados a milicias o fuerzas combatientes en el extranjero, así como las posibles rutas de contacto, financiamiento y traslado de personas hacia el frente de batalla.

En este contexto, las autoridades analizan tanto la eventual participación de grupos de la delincuencia organizada como la intervención de intermediarios o empresas privadas dedicadas al reclutamiento de combatientes.

Algunas versiones difundidas a partir de la circulación del video señalan que combatientes latinoamericanos podrían buscar experiencia en el manejo de drones y otras técnicas militares. Sin embargo, esos reportes no han acreditado que los hombres de la grabación pertenezcan a cárteles mexicanos.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco ha establecido contacto con el gobierno de Ucrania sobre el caso. Sheinbaum indicó que, si resulta necesario, la comunicación se realizaría por medio de la Cancillería.

El gobierno federal prevé continuar con las pesquisas para determinar la autenticidad del material, identificar a las personas que aparecen en él y establecer las circunstancias de una eventual presencia de mexicanos en el conflicto, antes de confirmar cualquier vínculo con organizaciones criminales.