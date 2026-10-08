Dos menores de 6 y 13 años vencen el cáncer y tocan campana de la esperanza

imss Pacientes pediátricos de 6 y 13 años del IMSS en el estado de Zacatecas, tocaron la campana de la esperanza, al lograr concluir sus tratamientos contra la leucemia linfoblástica aguda que los aquejaba. Médicos especialistas resaltaron que el acompañamiento, fortaleza y acompañamiento de las familiares de los menores fueron fundamentales para la recuperación de los pequeños

En el IMSS de Zacatecas, dos menores de edad, lograron concluir con éxito su tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda, y con ello tocar la campaña de la esperanza.

La doctora oncóloga del HGZ No. 1, doctora Imelda Zapata Sosa, reconoció la fortaleza de los menores y sus familias. “Tocar esta campana significa el inicio de una nueva vida llena de juegos, escuela, sueños por cumplir y mucha salud; queremos que este sonido resuene en su corazón para siempre”.

El personal de salud del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas celebró la recuperación de los dos pacientes pediátricos quienes concluyeron exitosamente su tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda.

Para todo paciente con cáncer, tocar la campana de la esperanza, es un símbolo que marca el cierre de una etapa de lucha y el inicio de una nueva vida llena de oportunidades.

Luego de varios meses de tratamiento especializado y seguimiento clínico continuo, Noa Saraí y Mateo, de 6 y 13 años, respectivamente, superaron este tipo de cáncer de la sangre, en buena medida gracias al apoyo de sus familias, cuya fortaleza y acompañamiento fueron fundamentales para alcanzar este resultado favorable. Durante la ceremonia, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Zacatecas, doctor Leopoldo Santillán Arreygue, destacó el compromiso, profesionalismo y sentido humano del personal institucional que participa en la atención de pacientes oncológicos, así como la importancia del acompañamiento brindado a las familias durante cada etapa del tratamiento.

“Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social se luce y engrandece al tener esta inspiración; estos logros con los niños son resultado del esfuerzo conjunto del personal de salud y de las familias. Aquí tienen una familia que siempre va a dar la vida por ustedes”, declaró.

La atención de ambos pacientes estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en oncología pediátrica, enfermería, infectología, urgencias, trabajo social y otras áreas de apoyo, quienes contribuyeron a su recuperación física y emocional.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas trabaja para ampliar la atención integral y humanizada de niñas y niños con cáncer, al promover la detección oportuna, el tratamiento especializado y el seguimiento continuo que permitan proteger la salud, el bienestar y el futuro de cada paciente.