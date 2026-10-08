México fortalece estrategia de turismo médico y crea grupo de trabajo interinstitucional

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México anunció el fortalecimiento de las acciones para consolidar al país como un destino competitivo de turismo médico, mediante una mayor coordinación entre dependencias federales y la creación de un grupo de trabajo especializado.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Comisión Ejecutiva de Turismo, presidida por la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, en representación de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, representantes de 25 dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal aprobaron seis acuerdos.

Entre ellos destaca la creación del Grupo de Trabajo de Turismo Médico, que funcionará como un espacio de coordinación para analizar, dar seguimiento y desarrollar acciones encaminadas a fortalecer este segmento turístico.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que México cuenta con un amplio potencial en turismo médico debido a la calidad de sus servicios, el talento de sus profesionales de la salud y la diversidad de destinos que ofrece.

“México tiene un enorme potencial en el turismo médico”, afirmó la funcionaria, al destacar que el objetivo es fortalecer la coordinación institucional, elevar la calidad de los servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y Prosperidad Compartida.

Como parte de la estrategia, durante la reunión se presentaron los trabajos para actualizar la metodología y los criterios de implementación del Sello Turismo de Salud, coordinados por la Secretaría de Turismo.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) participará en la revisión técnica y aportará retroalimentación para fortalecer este instrumento.

De acuerdo con la subsecretaria Nathalie Desplas, la actualización del sello permitirá mejorar la calidad de los servicios, las instalaciones y la capacitación de quienes participan en la prestación de servicios turísticos vinculados con el turismo de salud.

El nuevo Grupo de Trabajo de Turismo Médico tendrá vigencia durante la actual Administración Pública Federal, mientras que su integración, coordinación y programa de trabajo se establecerán conforme a las Reglas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Ejecutiva de Turismo.

Analizan conectividad aérea y seguridad carretera

Durante la sesión también se presentó un diagnóstico sobre el comportamiento actual de la conectividad aérea y sus efectos en mercados internacionales estratégicos.

Ante este panorama, la Comisión acordó convocar a una reunión de trabajo para analizar posibles acciones coordinadas que permitan recuperar y fortalecer la conectividad aérea del país.

Asimismo, se revisó el diagnóstico de tramos carreteros turísticos, con el objetivo de identificar áreas de colaboración y acciones gubernamentales para mejorar la seguridad de los visitantes.

Estos trabajos se vincularán con el Grupo de Trabajo de Seguridad Turística Integral, coordinado por la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes.

En la reunión participaron representantes de dependencias como Turismo, Cultura, Gobernación, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marina, Defensa Nacional, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores y Economía, además de la Profeco, Guardia Nacional, Fonatur y Cofepris.

Desplas Puel destacó que la coordinación entre instituciones permitirá fortalecer la actividad turística y mantener al sector como un motor de desarrollo económico y generador de Prosperidad Compartida, en línea con las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.