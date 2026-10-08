FGR vincula a proceso a Miguel “N”, alias “Capitán Sol”, por delincuencia organizada relacionada con hidrocarburos

Detienen en Zapopan a Miguel Ángel “N”

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Miguel “N”, alias “Capitán Sol”, señalado por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso.

Como parte de la resolución, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el imputado y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Miguel “N” fue asegurado días atrás en Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo coordinado entre la FGR y el Gabinete de Seguridad federal, con participación de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Fiscalía indicó que las investigaciones continuarán durante el periodo establecido por la autoridad judicial para reunir y desahogar mayores elementos relacionados con el caso.