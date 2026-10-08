México desarrolla sus propios drones para vigilancia, seguridad y monitoreo (Graciela López Herrera)

México avanza en el desarrollo y fabricación de aeronaves no tripuladas para tareas de vigilancia, seguridad y observación meteorológica, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que la Secretaría de Marina (Semar) ya cuenta con una planta para producir este tipo de equipos.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) trabajan en el desarrollo de modelos propios de aeronaves no tripuladas.

“La Secretaría de Marina desarrolló un modelo, Defensa también está desarrollando su propio modelo, pero Secretaría de Marina ya tiene una planta de producción de estos aviones no tripulados”, señaló.

Sheinbaum indicó que estos proyectos forman parte de una estrategia para fortalecer las capacidades tecnológicas del Gobierno mexicano y contar con equipos desarrollados en el país para diferentes tareas de observación.

De acuerdo con la Presidenta, las aeronaves podrán utilizarse para observar el territorio, vigilar fenómenos meteorológicos y apoyar labores de seguridad.

El desarrollo tecnológico involucra a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y distintas instituciones públicas dedicadas a la investigación.

El objetivo es que las dependencias gubernamentales puedan disponer de tecnología nacional para atender necesidades relacionadas con vigilancia, monitoreo ambiental y respuesta ante emergencias.

El proyecto Quetzal

El anuncio se produce una semana después de que la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, presentara el prototipo Quetzal, un vehículo aéreo no tripulado desarrollado bajo la dirección de la Secretaría de Marina.

El prototipo cuenta con una autonomía de hasta seis horas y capacidad para recorrer aproximadamente 50 kilómetros, de acuerdo con la información presentada por las autoridades.

Sheinbaum ya había adelantado en mayo que el Gobierno mexicano trabajaba en la fabricación de drones y, posteriormente, en junio, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Ciencia suscribieron un convenio relacionado con Quetzal y otros proyectos de monitoreo ambiental y atención de emergencias.

Además del desarrollo de aeronaves no tripuladas, la Presidenta señaló que la Secretaría de Economía mantiene seguimiento a proyectos de innovación tecnológica en el sector aeronáutico mexicano.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra el desarrollo de aleaciones con fibra de nopal, que podrían tener aplicaciones en la industria aeronáutica.

Sheinbaum informó que el secretario de Marina y el titular de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvieron recientemente una reunión con una empresa relacionada con estos desarrollos, aunque indicó que posteriormente ofrecerá más detalles sobre el proyecto.