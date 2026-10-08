Sheinbaum recibirá a embajador de EU tras polémica por academia policial

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves se reunirá con empresarios de México y Estados Unidos, encuentro al que también asistirá el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, dos días después de que la mandataria cuestionara su participación en un proyecto de capacitación policial en Querétaro.

Sheinbaum explicó que Johnson acudirá como acompañante de los empresarios estadounidenses que participarán en la reunión organizada por la American Chamber of Commerce of Mexico.

“Viene hoy, viene hoy porque tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos del American Chamber”, señaló la Presidenta al ser cuestionada sobre un posible encuentro bilateral con el diplomático.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una reunión bilateral convocada específicamente con el embajador, sino de un encuentro empresarial al que Johnson asistirá junto con representantes del sector privado.

“Vienen varios empresarios y los acompaña el embajador de los Estados Unidos”, precisó.

Diferencias por academia policial en Querétaro

El encuentro ocurre después de que Sheinbaum cuestionara públicamente la participación del embajador estadounidense en el proyecto de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, al señalar que no se habían obtenido las autorizaciones federales necesarias para establecer una colaboración con autoridades estadounidenses.

El pasado 2 de octubre, Johnson acudió, por invitación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, a la colocación de la primera piedra del proyecto, que contempla cooperación con agencias de Estados Unidos.

Este jueves, Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos todavía no participa directamente en la academia y explicó que cualquier colaboración deberá realizarse conforme al marco legal mexicano.

La Presidenta indicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló con el gobernador Kuri para recordarle los procedimientos que deben seguirse, mientras que también se hizo el señalamiento correspondiente al embajador estadounidense.

De acuerdo con Sheinbaum, tanto el gobernador como el diplomático manifestaron su disposición a que cualquier colaboración se lleve a cabo dentro de la Constitución y las leyes mexicanas.

La mandataria señaló que el Gobierno federal ya ha autorizado otras solicitudes de cooperación entre Querétaro y Estados Unidos en materia de seguridad.

No obstante, precisó que el proyecto de la academia deberá cumplir con el procedimiento correspondiente antes de establecer cualquier esquema de colaboración con instituciones estadounidenses.

La discusión se produce en un contexto de coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en acciones relacionadas con el combate al tráfico de drogas y la capacitación de cuerpos policiales.