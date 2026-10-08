Gobierno envía a la Comisión Nacional de Búsqueda a Jala por presunto campo de exterminio

Centro de exterminio en Nayarit (Especial)

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) enviará personal especializado al municipio de Jala, Nayarit, para revisar un sitio señalado por autoridades estatales como un posible campo de exterminio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llamó a esperar los resultados de las diligencias antes de establecer qué fue localizado en el lugar.

Hasta el momento no existe información oficial suficiente para confirmar la presencia de cuerpos o restos humanos en el sitio, dijo la mandataria federal. El reporte llegó al gobierno federal a través de la Fiscalía de Nayarit, a partir de lo cual se ordenó la intervención de las autoridades federales.

Sheinbaum indicó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantener comunicación con las autoridades de Nayarit y coordinar las acciones con la Fiscalía estatal y el gobierno de la entidad.

Como parte de esa coordinación, la Comisión Nacional de Búsqueda desplegará especialistas para realizar una inspección directa del lugar y conocer las características de los indicios reportados.

La presidenta subrayó que antes de emitir una conclusión será necesario contar con información obtenida mediante los trabajos técnicos y de búsqueda. Explicó que la intervención federal tiene como propósito verificar qué se encontró y establecer, con elementos verificables, la naturaleza del sitio.

Al ser cuestionada expresamente sobre si ya estaba confirmada la existencia de restos humanos, Sheinbaum respondió que no se cuenta todavía con esa certeza.

“No sabemos todavía”, expresó la presidenta ante la pregunta sobre la posible localización de restos.

La mandataria insistió en que las autoridades deben esperar los resultados de la inspección antes de establecer una versión definitiva sobre lo ocurrido. Una vez que concluya la revisión inicial y se disponga de información comprobable, se prevé que las autoridades federales informen sobre los resultados.

Sheinbaum reiteró que cualquier pronunciamiento oficial deberá estar respaldado por los trabajos de investigación y búsqueda, por lo que evitó confirmar de manera anticipada que el lugar corresponda a un campo de exterminio o que en éste hayan sido encontrados restos humanos.