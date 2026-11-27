Detienen a implicado en feminicidio de la influencer Valeria Márquez La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de un presunto involucrado en el feminicidio de Valeria Márquez.

Mediante sus canales oficiales la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de Sergio Javier ‘N’, persona presuntamente vinculada al feminicidio de Valeria Márquez, la influencer asesinada en el municipio Zapopan, Jalisco, en mayo de 2025.

Esta sería la segunda persona detenida por el asesinato de la creadora de contenido de 23 años.

Reporte de la detención de Sergio Javier ‘N’, probable vinculado al feminicidio de Valeria Márquez

De acuerdo con reportes, el presunto involucrado fue detenido en la colonia Anexo San Rafael, del municipio de Uruapan Michoacán; mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Llevado a cabo este viernes 28 de noviembre de 2026, 18 meses después del feminicidio de Valeria.

La aprehensión se dio después de la orden judicial establecida por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Sergio Javier ‘N’ habría tenido participado activamente antes, durante y después del feminicidio, lo que resultó esencial para que el Ministerio Pública solicitara la orden de captura. Actualmente, se encuentra en disposición del órgano jurisdiccional para determinar su situación jurídica conforme al derecho.

Feminicidio Valeria Márquez: ¿Cómo pasaron los hechos?

La creadora de contenido de 23 años fue asesinada en su estética Blossom The Beauty Lounge ubicada en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba un transmisión en vivo en su red social de Tik Tok. La persona agresora ingresó al local con normalidad y una vez estar cara a cara con Valeria, desenfundó el arma con el que le disparó.

Valeria Márquez compartía contenido de belleza, maquillaje, así como su estilo de vida. En 2021, ganó un certamen de belleza local. Contaba con más de 90 mil seguidores en Tik Tok y 73 mil en Instagram.

El 1 agosto de este año, fue detenido Iván Martín ‘N’, durante un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, señalado como el presunto encargado de conducir el vehículo donde se transportaba el agresor principal, facilitando la acción de feminicidio. En el lugar se reportaron don armas de fuego, teléfonos celulares e identificaciones.