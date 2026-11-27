¿Te quedaste sin trabajo? Requisitos para obtener dinero vía el retiro parcial por desempleo IMSS (Pexels)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece una opción para las personas que se han quedado sin un empleo, ya que permite tramitar un retiro parcial de la Cuenta Individual del asegurado que lo solicita; este trámite tiene un plazo de solución de 15 días hábiles. Aquí te decimos todos los detalles para que realices este procedimiento sin ningún contratiempo.

¿Qué es el Retiro Parcial por Desempleo IMSS?

De acuerdo a lo publicado por el IMSS, el Retiro Parcial por Desempleo es un trámite en el que el trabajador puede hacer un retiro parcial de su Cuenta Individual por motivos de desempleo. El monto que podrán retirar dependerá de la modalidad en la que hayan aplicado, las cuales son las siguientes:

Modalidad A: Equivalen a 30 días de salario base de cotización. Tiene un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la CDMX.

Equivalen a 30 días de salario base de cotización. Tiene un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la CDMX. Modalidad B: Corresponde a lo que resulte menor de 90 días del salario base de cotización del trabajador de las últimas 250 semanas o el 11.5% de lo que el asegurado ha acumulado en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).

Es necesario mencionar que, al realizar este trámite, el IMSS efectuará un descuento de semanas cotizadas, el cual será proporcional al monto de los recursos retirados de la subcuenta de RCV.

¿Cómo solicitarlo?

Para solicitar el Retiro Parcial por Desempleo, los solicitantes tendrán que acudir a las sucursales para llevar los siguientes documentos:

Solicitud de disposición de recursos por Retiro Parcial por Desempleo, la cual es proporcionada por la Afore.

por Desempleo, la cual es proporcionada por la Afore. Una identificación oficial.

oficial. Algún documento que contenga el Número de Seguro Social (NSS) del trabajador.

(NSS) del trabajador. Estado de cuenta bancario del trabajador, con la cuenta CLABE de origen nacional o análoga si se trata de una cuenta extranjera.

Una vez que se solicita este trámite, la Afore gestiona el proceso en un plazo no mayor a 10 días hábiles para obtener el certificado del derecho al Retiro Parcial por Desempleo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Retiro Parcial por Desempleo IMSS?

Los requisitos para solicitar este trámite son los siguientes: