Sheinbaum inaugura el campo petrolero Ixachi en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el inicio de operaciones del campo petrolero Ixachi, en Tierra Blanca, Veracruz, donde afirmó que su gobierno continuará con la recuperación de la empresa y reducirá gradualmente las más de 40 filiales que llegó a tener, hasta volver a integrarla en una sola compañía.

“Logramos algo que no pudo el presidente López Obrador, que es regresar a Petróleos Mexicanos como una empresa verticalmente integrada. Se acabaron las subsidiarias en Petróleos Mexicanos, hoy es una empresa verticalmente integrada y poco a poco vamos a ir disminuyendo todas las filiales hasta volver a ser una sola empresa”, expresó.

Durante su mensaje, explicó que la separación de Pemex en subsidiarias comenzó en 1992 y posteriormente se crearon más de 40 filiales, algunas de ellas sin que se conociera con claridad su contabilidad. Consideró que esta transformación formó parte de un proceso de debilitamiento de la empresa y de intentos por privatizarla.

También cuestionó que durante ese periodo se sustituyera el trabajo de los petroleros y los ingenieros mexicanos por la contratación de empresas extranjeras. A ello sumó la sobreexplotación del yacimiento Cantarell durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, mediante la inyección de nitrógeno, lo que, sostuvo, provocó que se desperdiciara y contaminara gas natural.

La mandataria señaló que el endeudamiento de Pemex también fue consecuencia de la disminución de sus actividades productivas, pues dejaron de aprovecharse las capacidades de sus trabajadores y se redujo la producción de petróleo, gasolinas, gas LP, petroquímicos y fertilizantes.

En contraste, reconoció la inversión realizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que, dijo, se comenzó a reducir la deuda y se construyó la refinería de Dos Bocas, además de concretarse la compra de Deer Park. Mencionó que ambas instalaciones contribuyeron a enfrentar las presiones en los precios de los combustibles.

Como parte de los avances de su administración, Sheinbaum informó que la deuda de Pemex pasó de 90 mil a 70 mil millones de dólares, una reducción de 20 mil millones, y que las calificadoras internacionales mejoraron su evaluación. Añadió que se trabaja en un esquema de contratos mixtos para incrementar la producción de petróleo y gas, con prioridad para los trabajadores de la empresa.

“Estamos trabajando en un diseño para que Pemex pueda, con beneficio para Pemex y para el pueblo de México, hacer contratos mixtos, como es este caso, para poder producir petróleo, producir gas, pero poniendo por encima a las y los trabajadores petroleros”, sostuvo.

La presidenta afirmó que estas acciones forman parte de una política para recuperar la soberanía energética y garantizar que los recursos del país sean aprovechados en beneficio de la población.

Planta 20 de Noviembre aprovechará gas natural de Ixachi

Como parte de la jornada, Sheinbaum inauguró la planta de aprovechamiento de gas 20 de Noviembre, en el campo Ixachi, y presionó el botón para poner en marcha sus operaciones. Señaló que durante décadas se quemó una parte importante del gas extraído en los campos petroleros, lo que provocó pérdidas de recursos y afectaciones ambientales.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que Ixachi es uno de los principales campos productores de gas natural del país y que parte de su producción no se aprovechaba correctamente. Detalló que el combustible recuperado se incorporará al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), lo que también contribuirá al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.

“Estamos contribuyendo a la reducción de emisiones, pero también contribuyendo a nuestra soberanía aprovechando todos nuestros recursos”, expresó.

Por su parte, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que Ixachi cuenta con 40 pozos productores y reservas remanentes de 386 millones de barriles de condensado y 6 mil 460 miles de millones de pies cúbicos de gas.

Detalló que el proyecto contempla un gasoducto de 52 kilómetros, con capacidad para transportar hasta 400 millones de pies cúbicos diarios hacia el centro de procesamiento de gas Matapionche. Con esta obra y otras acciones que concluirán al cierre del año, estimó que se reducirá alrededor de 95 por ciento el gas que no se aprovechaba en el sur de Veracruz.

Carpio agregó que Pemex produce casi 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, 10 por ciento más que hace un año, y suma cuatro trimestres consecutivos de crecimiento en su extracción.

“No es solo un ducto o una planta industrial, es la muestra de que cuando se trabaja con compromiso, la energía se aprovecha para beneficio de la nación”, afirmó.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dio la bienvenida a la presidenta y destacó la importancia de la actividad petrolera para la entidad. También reconoció la labor de los trabajadores de Pemex y de las empresas prestadoras de servicios que participaron en el desarrollo de la infraestructura.

“Cuente con todo el apoyo, presidenta, del pueblo veracruzano, un pueblo trabajador”, expresó.