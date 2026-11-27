Secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez (Jennifer Garlem)

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, reveló que México está cerca de concretar una nueva ruta aérea directa con China, la tercera, así lo hizo en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, realizado en Tamaulipas.

La funcionaria evitó revelar el nombre de la ciudad, al señalar que se trata de una sorpresa que forma parte de las negociaciones para ampliar la conectividad aérea y fortalecer la relación entre naciones.

Además, destacó la importancia del mercado asiático para atraer visitantes, ampliar los intercambios culturales y posicionar los destinos mexicanos; relacionó la estrategia con el acercamiento impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la APEC, misma que consideró beneficiosa, “fue una gira muy fructífera”, declaro.

La secretaria precisó que China representa un mercado de interés para el turismo mexicano, no solamente por el volumen de viajeros que puede aportar, sino por el potencial económico de sus visitantes. En cuanto a inversiones menciono que hay cadenas hoteleras chinas que buscan llegar a México.

“Tenemos que voltear a ver mercados emergentes y uno es el asiático”, afirmó Rodríguez Zamora, quien destacó que alrededor de 150 millones de asiáticos viajan y representan un mercado con alto poder adquisitivo.

Recordó que México será el país invitado del año turístico 2027 en China, lo que abrirá una plataforma para promover sus destinos, cultura, gastronomía y experiencias.

Como parte de estas acciones de promoción, la funcionaria dio a conocer que se realizó un viaje de familiarización con 15 turoperadores, con el propósito de que conozcan la oferta turística mexicana y puedan incorporarla a sus productos y paquetes de viaje. También mencionó la intención de ampliar la participación de operadores turísticos en estas actividades.

La secretaria insistió en que el acercamiento con China representa una oportunidad para diversificar los mercados internacionales de México, atraer visitantes de mayor distancia y promover destinos que van más allá de los principales polos turísticos, incluidos aquellos con riqueza cultural, histórica y comunitaria.