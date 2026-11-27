Tarjeta del Bienestar: ¿Cómo y cuándo debes actualizarla para cobrar tu pensión? La tarjeta del Banco del Bienestar debe actualizarse en caso de presentar falla, por vencimiento o extravío. (Especial)

Todas las personas beneficiarias de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar, para que reciban y administren de manera directa el apoyo de los programas.

No obstante, como cualquier tarjeta de débito, tiene un tiempo de vida limitado y debe ser actualizada después de un periodo determinado. Aquí te explicamos cuáles son esas condiciones y cómo puedes realizar el trámite.

Tarjeta del Banco del Bienestar: ¿Cuándo es necesaria actualizarla?

La tarjeta no se actualiza o renueva de manera constante, únicamente es necesario reemplazarla cuando los datos de esta se vencen, de acuerdo a la fecha, mes y año que están impresas en el plástico. También puedes solicitar una nueva en caso de errores en el chip, robo o extravío.

Asimismo, es necesario informar a la Secretaría de Bienestar ante el cambio de domicilio o número telefónico, con el objetivo de evitar inconsistencias por la Tarjeta del Bienestar.

Si esta sigue vigente y funciona de manera adecuada, no es necesario realizar el cambio del plástico.

¿Cómo puedo renovar mi tarjeta del Banco del Bienestar?

Para realizar el trámite de una nueva tarjeta o renovación de datos, puedes llamar al Banco del Bienestar al número 800 900 2000, o a la Línea del Bienestar 800 634 4264, por vencimiento, falla o extravío.

Tras el reporte, donde te entregarán un folio de la orden, deberás esperar el aviso, vía SMS o llamada, que indique la fecha y sucursal para recoge la nueva tarjeta.

Asimismo, podrían solicitar los siguientes documentos para recogerla:

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses.

Tarjeta anterior, en caso de conservarla.

Pago noviembre-diciembre: ¿Qué programas reciben el depósito?

Antes de que cierre el año, el Gobierno de México realizó el depósito correspondiente a noviembre-diciembre, siendo el último depósito de 2026, del martes 3 al viernes 27 de noviembre para los programas:

Pensión de la Personas Adultas Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para Personas con Discapacidad.

Programa de Madres Trabajadores.

Sembrando Vida.

No es necesario acudir a las instituciones bancarias el día del depósito, ya que el apoyo continuará en la Tarjeta del Bienestar. También puedes consultar el saldo a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil o vía telefónica.