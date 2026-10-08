La entrega de Becas para el Bienestar Benito Juárez de 2024-2025 se realizó con legalidad y en tiempo y forma: SEP

Becas educativas FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaria de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informan que lo publicado en algunos medios sobre presuntas irregularidades en la entrega de Becas para el Bienestar Benito Juárez de 2024-2025 es imprecisa. Ya que se trata de una auditoría de desempeño en proceso. 1. Se trata de una auditoría de desempeño en proceso. Las observaciones derivan de una revisión realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al Banco del Bienestar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB). De acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes, se continúa trabajando para proporcionar la información y realizar las aclaraciones necesarias que permitan solventar todas las observaciones.2. La verificación de identidad de las personas beneficiarias es un requisito indispensable. Durante 2024, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar validó ante el Registro Nacional de Población (RENAPO) la identidad de las personas beneficiarias antes de cada dispersión de recursos. Por ello, la CNBB sostiene que no se entregaron becas a personas sin una Clave Única de Registro de Población (CURP) registrada.3. Respecto a la entrega de becas a estudiantes de escuelas particulares, es importante precisar que, conforme a los criterios de elegibilidad vigentes en 2024, la Beca de Educación Básica se otorgaba a familias con al menos un estudiante inscrito en una escuela pública. Por lo tanto, una familia con dos estudiantes podía recibir el apoyo aun cuando solo uno de ellos estuviera inscrito en una institución pública.4. Actualmente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realiza verificaciones presenciales de las familias y del alumnado beneficiario para garantizar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los programas.