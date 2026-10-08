Sheinbaum y Jalisco acuerdan atender la crisis por la calidad del agua

El gobierno federal y la administración de Jalisco trabajan en un acuerdo para atender el problema de contaminación y abastecimiento de agua que afecta a habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene comunicación con el gobernador Pablo Lemus Navarro para definir las acciones que corresponderán a cada gobierno y avanzar en la modernización de la infraestructura hidráulica de la entidad, aseguró la mandataria federal.

Sheinbaum explicó que el planteamiento presentado por el gobierno estatal contempla una renovación integral del sistema de agua, además de obras relacionadas con los acueductos necesarios para mejorar el suministro.

Mencionó que se trata de infraestructura antigua que no ha recibido las renovaciones requeridas.

“Lo importante es resolver el problema de la calidad del agua”, sostuvo la presidenta, al referirse a la situación que ha generado inconformidad entre habitantes de Guadalajara, quienes incluso han realizado bloqueos por la contaminación del líquido y han señalado afectaciones a su salud.

La titular del Ejecutivo federal indicó que el acuerdo entre ambas administraciones se encuentra prácticamente definido: Jalisco asumirá una parte de las acciones y la Federación participará en otra.

“El estado de Jalisco hace una parte y nosotros hacemos otra parte, lo importante es resolver el tema de la calidad del agua”, afirmó.

Conagua y gobierno estatal afinan proyecto

El director de la Conagua, Efraín Morales López, participa en las conversaciones con el gobierno jalisciense para avanzar en la propuesta de modernización. De acuerdo con Sheinbaum, el gobernador Pablo Lemus cuenta con un proyecto para renovar el sistema de aguas y las autoridades federales trabajan en su definición.

La mandataria agregó que el gobierno de Jalisco solicitó apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener las autorizaciones necesarias, debido a que entre sus planes se encuentra contratar deuda para financiar parte del proyecto.

Agregó que su administración respalda la propuesta y adelantó que existe la posibilidad de reunirse próximamente con el gobernador para buscar una ruta que permita concretar las obras.

Dentro de los proyectos hidráulicos pendientes también se encuentra el aprovechamiento de la presa El Zapotillo. La presidenta explicó que, aunque la obra principal de contención quedó concluida durante la administración anterior, todavía es necesario contar con un acueducto complementario para hacer posible el traslado y aprovechamiento del agua hacia Guadalajara.

La conectividad y modernización de esta infraestructura forman parte de las acciones planteadas para enfrentar las deficiencias históricas del sistema.

Claudia Sheinbaum atribuyó parte de la problemática actual a la antigüedad de la infraestructura hidráulica. Recordó que anteriormente correspondía al gobierno estatal realizar una parte de las obras de renovación, pero éstas no se concretaron.

“Es una infraestructura muy antigua y en su momento quedó en hacerlo el gobierno del estado y no se hizo. Vamos a colaborar y trabajar juntos”, dijo.