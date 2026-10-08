Simon se intensifica a huracán categoría 1: trayectoria al momento y estados afectados

La tormenta tropical Simon ubicada en Colima ascendió a huracán de categoría 1 este jueves 8 de octubre, mantiene vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

Podría intensificarse y aumentar su categoría durante este viernes mientras avanza por el océano Pacífico.

¿Dónde se encuentra actualmente y cuál será su recorrido?

Actualmente Simon se ubica frente a las costas del Pacífico sur mexicano, 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima y; 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco con desplazamiento de 9 km/h al noroeste.

El cambio de trayectoria provocará afecciones en la franja costera y la sierra; se pronostica un impacto directo en los estados de Jalisco o Colima como huracán de categoría 4 durante el día sábado.

¿Cuáles han sido los estados afectados?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, con el paso del huracán Simon al igual que Isaías, alrededor de la República Mexicana se han presentados lluvias fuertes a torrenciales en los estados del Pacífico mexicano y la vertiente del Golfo de México.

Afectando principalmente a los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colma, con fuertes rachas de vientos y un oleaje elevado de 3 a 4 metros en sus costas.

Asimismo, provocará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca; muy fuertes en el Estado de México, CDMX, Puebla y Morelos; fuertes en Sinaloa, Nayarit y Tlaxcala; intervalos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo y; lluvias aisladas en Aguascalientes y Guanajuato.

¿Cuál es el pronóstico para mañana viernes 8 de octubre?

Con el paso del paso de los huracanes Simon e Isaías, además de la tormenta tropical Rachel, se esperan lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Michoacán; puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima.

Estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius por la mañana.

Mientras que por la tarde los estados de Sonora y Baja California alcanzará temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius; de 35 a 40 grados en Baja California Sur y Sinaloa y; de 30 a 35 en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz , Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.