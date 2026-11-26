¿Desafío al gobierno mexicano? La DEA anunció una línea de denuncia confidencial y anónima para recibir información sobre integrantes, redes financieras y presuntos colaboradores de organizaciones criminales en Sinaloa, con canales disponibles mediante WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico. (Especial)

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó que puso en operación una línea de denuncia dirigida a recibir información relacionada con organizaciones criminales que operan en Sinaloa.

A través de una publicación difundida por Terry Cole, funcionario de la DEA, la agencia señaló que los reportes podrán realizarse de forma confidencial y anónima mediante distintos canales de comunicación.

Lo anterior lo hizo la agencia antidrogas saltándose a las autoridades mexicanas,

¿Qué información busca recibir la DEA?

De acuerdo con el mensaje publicado en redes sociales, la línea de denuncia está destinada a recibir información sobre iembros y asociados de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) designadas por Estados Unidos.

Además de funcionarios presuntamente corruptos que brinden apoyo material a dichas organizaciones, así como redes criminales y personas involucradas en operaciones de lavado de dinero para financiar actividades del narcoterrorismo.

La DEA destacó que la identidad y la seguridad de quienes proporcionen información serán protegidas.

Canales de denuncia de la DEA para Sinaloa

La agencia informó que, para el caso de Sinaloa, los ciudadanos pueden enviar información a través de los siguientes medios:

WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670

+1-858-298-5670 Threema ID: PTJ4HS3J

PTJ4HS3J Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov

DEA anuncia próxima línea de denuncia para Jalisco

En la misma publicación, Terry Cole adelantó que este miércoles la DEA dará a conocer los números de contacto correspondientes a Jalisco, entidad donde tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En abril, la Justicia de Estados Unidos señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios de la entidad, de haber apoyado a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.