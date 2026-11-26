La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó que puso en operación una línea de denuncia dirigida a recibir información relacionada con organizaciones criminales que operan en Sinaloa.
A través de una publicación difundida por Terry Cole, funcionario de la DEA, la agencia señaló que los reportes podrán realizarse de forma confidencial y anónima mediante distintos canales de comunicación.
Lo anterior lo hizo la agencia antidrogas saltándose a las autoridades mexicanas,
¿Qué información busca recibir la DEA?
De acuerdo con el mensaje publicado en redes sociales, la línea de denuncia está destinada a recibir información sobre iembros y asociados de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) designadas por Estados Unidos.
Además de funcionarios presuntamente corruptos que brinden apoyo material a dichas organizaciones, así como redes criminales y personas involucradas en operaciones de lavado de dinero para financiar actividades del narcoterrorismo.
La DEA destacó que la identidad y la seguridad de quienes proporcionen información serán protegidas.
Canales de denuncia de la DEA para Sinaloa
La agencia informó que, para el caso de Sinaloa, los ciudadanos pueden enviar información a través de los siguientes medios:
- WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670
- Threema ID: PTJ4HS3J
- Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov
DEA anuncia próxima línea de denuncia para Jalisco
En la misma publicación, Terry Cole adelantó que este miércoles la DEA dará a conocer los números de contacto correspondientes a Jalisco, entidad donde tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En abril, la Justicia de Estados Unidos señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios de la entidad, de haber apoyado a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.