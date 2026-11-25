Senadora Olga Sosa. La senadora tamaulipeca impulsa un punto de acuerdo en el Senado de la República para fortalecer la protección ambiental de Playa Bagdad, en Matamoros, ante la llegada recurrente de residuos de operaciones espaciales de la empresa SpaceX.

La senadora tamaulipeca impulsa un punto de acuerdo en el Senado de la República para fortalecer la protección ambiental de Playa Bagdad, en Matamoros, ante la llegada recurrente de residuos de operaciones espaciales de la empresa SpaceX.

Solicita activar mecanismos diplomáticos y jurídicos internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, garantizar la reparación del daño ambiental.

Ciudad de México. Ante los recientes hallazgos de residuos presuntamente provenientes de los lanzamientos espaciales de SpaceX, la senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz, ingresó un punto de acuerdo que busca fortalecer las acciones de protección ambiental en las costas mexicanas y promover mecanismos de responsabilidad internacional frente a las posibles afectaciones derivadas de estas actividades.

“Las costas de Tamaulipas no deben convertirse en el destino final de los residuos de la industria espacial extranjera”, sostiene la legisladora de Morena en su exhorto.

El pasado 17 de noviembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre la recuperación de fragmentos posiblemente vinculados con el lanzamiento de Starship realizado cuatro días antes desde Boca Chica, Texas. Estos hallazgos se suman a los registrados en 2025, cuando se localizaron residuos de plástico, aluminio, caucho y metal, incluida una pieza de acero de más de 25 kilogramos.

La cercanía de Playa Bagdad, en Matamoros, con la base de lanzamientos espaciales de SpaceX, ubicada en Boca Chica, Texas, ha convertido la llegada de residuos aeroespaciales a las costas tamaulipecas en una problemática recurrente.

Ante esta situación, Sosa Ruiz propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Profepa, en coordinación con la Secretaría de Marina y demás autoridades competentes, refuercen las labores de inspección, monitoreo, recolección y evaluación ambiental, a fin de prevenir nuevas afectaciones y salvaguardar la biodiversidad, la actividad pesquera, el turismo y la seguridad de las comunidades costeras.

Asimismo, plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos para prevenir nuevos incidentes y explore las vías diplomáticas y jurídicas que permitan recuperar los gastos legalmente exigibles y garantizar la reparación de los daños ambientales que se acrediten.

La propuesta legislativa se sustenta en el derecho internacional, particularmente en el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, así como en el principio ambiental de quien contamina paga.

La senadora tamaulipeca subraya que México reconoce el valor del desarrollo científico y tecnológico, pero advierte que sus beneficios no pueden alcanzarse a costa del patrimonio natural de otras naciones ni trasladando sus consecuencias ambientales a las comunidades mexicanas.

Con esta acción legislativa, Olga Sosa coloca en la agenda nacional los desafíos ambientales de la industria aeroespacial y la necesidad de garantizar que su desarrollo esté acompañado de mecanismos efectivos de prevención, cooperación y responsabilidad internacional.

Defender las costas de Tamaulipas es defender el patrimonio natural de México y el derecho de las presentes y futuras generaciones a un medio ambiente sano.