Gran Basamento Mexica. Entre los edificios históricos y las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentran diversos vestigios de la antigua México-Tenochtitlan (INAH)

Entre los edificios históricos y las calles del Centro Histórico de la CDMX se encuentran diversos vestigios de la antigua México-Tenochtitlan que han sobrevivido durante más de cinco siglos.

Se trata del Gran Basamento Mexica, una estructura prehispánica que formó parte del recinto sagrado de la capital mexica y cuyos restos pueden observarse gratuitamente a través de dos ventanas arqueológicas habilitadas sobre un corredor peatonal de la CDMX.

¿Dónde están las ventanas arqueológicas del Gran Basamento Mexica en la CDMX?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las dos ventanas arqueológicas se encuentran sobre la calle República de Argentina, entre Justo Sierra y San Ildefonso, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La primera ventana arqueológica se encuentra cerca del cruce con Justo Sierra y Donceles, mientras que la segunda está ubicada a la altura del cruce con San Ildefonso y Luis González Obregón, en el Centro Histórico de la CDMX.

¿Qué se puede observar en las ventanas arqueológicas del Gran Basamento Mexica?

En la primera ventana arqueológica, de aproximadamente 13 metros de longitud, los visitantes pueden observar el extremo sur del basamento, donde se conservan restos de muros inclinados, pisos prehispánicos, escalinatas y estructuras elaboradas con bloques de andesita y tezontle.

Por su parte, la segunda ventana permite apreciar el límite norte del edificio, así como los restos de un muro recubierto de estuco y estructuras correspondientes a diferentes etapas de construcción.

Ambas ventanas cuentan con cristales templados, iluminación y sistemas de control de humedad que contribuyen a la conservación de los vestigios arqueológicos.

¿Cuál es el horario y costo para visitar las ventanas arqueológicas del Centro Histórico?

Las ventanas arqueológicas del Gran Basamento Mexica son de acceso libre y gratuito. Sin embargo, el INAH recomienda visitarlas preferentemente entre las 18:00 y las 22:00 horas, cuando su sistema de iluminación permite apreciar mejor los detalles de las estructuras prehispánicas.