Armada de México despliega brigadas de emergencia ante avance de Simón

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio en Guerrero ante la presencia del huracán Simón, categoría 1, mientras mantiene la Fase de Prevención en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán para atender posibles afectaciones por lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, el fenómeno meteorológico se localizaba aproximadamente a 352 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 518 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Los pronósticos indicaban que el sistema avanzaría hacia las costas de la región centro-occidental del país y podría intensificarse a huracán categoría 3 en las siguientes seis a 12 horas.

Ante este escenario, la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, Guerrero, desplegó personal de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) en zonas afectadas por las fuertes lluvias. Asimismo, elementos de Infantería de Marina realizan recorridos de patrullaje y vigilancia para brindar seguridad y apoyo a la población.

Despliegan recursos y refuerzan coordinación en cinco estados

En Nayarit, el Sector Naval de Boca de Chila intensificó las acciones preventivas en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno.

La Marina informó que mantiene desplegados personal, vehículos, equipo y recursos para responder oportunamente ante cualquier emergencia derivada del paso del ciclón.

En Puerto Vallarta, Jalisco, la Décima Segunda Zona Naval convocó a reuniones con los comités municipales de Protección Civil y las capitanías de puerto de Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta y La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, con el propósito de coordinar medidas preventivas frente a las condiciones meteorológicas.

Por su parte, la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, Colima, celebró una reunión de seguimiento con autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes de la Fuerza Naval del Pacífico, la Décima Cuarta Zona Naval, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo y la Capitanía de Puerto Regional.

Como parte de la preparación para atender contingencias, la dependencia alertó a la Brigada de Reacción ante Emergencias y reportó la disponibilidad de 3 mil 400 elementos en Colima, además de 74 vehículos, dos cocinetas, una planta potabilizadora, una pipa, embarcaciones y equipo especializado.

Estos recursos serán desplegados en los puntos donde Protección Civil determine que existen afectaciones o riesgos para la población.

En Michoacán, la Décima Sexta Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Protección Civil, donde se determinó implementar un Puesto de Comando de Incidentes para coordinar la respuesta interinstitucional ante posibles emergencias.

El personal de la Brigada de Respuesta a Emergencias, junto con vehículos, unidades de superficie, herramientas y equipo especializado, permanece en estado de alistamiento para intervenir de manera inmediata si las condiciones lo requieren.

Cierran puertos a la navegación

Como medida preventiva ante los efectos del huracán Simón, la Secretaría de Marina informó sobre el cierre a la navegación para embarcaciones menores en los puertos de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

En Michoacán, la restricción también se aplica a embarcaciones mayores.

La dependencia exhortó a pescadores, prestadores de servicios turísticos, navegantes y población costera a respetar las disposiciones de las capitanías de puerto y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la evolución del fenómeno meteorológico.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y adoptar las medidas preventivas necesarias ante el riesgo de lluvias intensas, vientos fuertes e incremento del oleaje.

Para la atención de emergencias en el mar, la Semar puso a disposición de la población el número telefónico 800 627 4621 (800 MARINA1).

La Armada de México señaló que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para proteger a la población y brindar asistencia oportuna ante posibles afectaciones ocasionadas por el huracán Simón.