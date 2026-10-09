Alertan por posible impacto del huracán “Simón” en Jalisco

El huracán “Simón” podría impactar las costas de Jalisco como categoría 3 o 4 durante el fin de semana, con Puerto Vallarta entre las zonas de mayor riesgo, advirtió Carlos Román Castañeda, especialista del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Ante el pronóstico de lluvias intensas, el Gobierno de Jalisco anunció la suspensión de clases en 22 municipios costeros como medida preventiva.

De acuerdo con la actualización meteorológica de la mañana de este viernes 9 de octubre, “Simón” alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora. Su desplazamiento hacia el norte-noroeste lo mantiene en dirección a las costas del Occidente mexicano, aunque su trayectoria e intensidad podrían modificarse durante las próximas horas.

El especialista explicó que los primeros efectos podrían presentarse en las costas de Manzanillo, Colima, durante la tarde del sábado, mientras que en Jalisco se esperan las principales afectaciones entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 11 de octubre.

Las proyecciones disponibles contemplan que el centro del huracán pase cerca o sobre Puerto Vallarta. Aunque para ese momento podría haber disminuido a categoría 2, Román Castañeda advirtió que esto no significa que el peligro haya desaparecido, pues el fenómeno ha mostrado un comportamiento errático y su evolución continúa bajo observación.

Lluvias extraordinarias, uno de los principales riesgos

Más allá de la fuerza de los vientos, las precipitaciones y el oleaje representan algunas de las principales amenazas para la población. En la franja costera de Jalisco se estiman acumulados de lluvia superiores a los 300 o 400 milímetros, cantidades que podrían provocar inundaciones, desbordamientos de cuerpos de agua y deslaves, especialmente en zonas montañosas.

El geógrafo de la UdeG recordó que la escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes según la velocidad de sus vientos, por lo que una categoría menor no necesariamente implica lluvias menos intensas o condiciones seguras. De hecho, las bandas de precipitación asociadas con “Simón” ya ocasionaban lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara durante este viernes, pese a que el centro del fenómeno permanecía en el océano Pacífico.

Aunque el contacto con las zonas montañosas podría debilitar al huracán, el especialista pidió no confiarse ni asumir que el relieve evitará afectaciones. El sistema continuaría su desplazamiento hacia el norte, con posibles efectos en Nayarit y una posterior pérdida de intensidad conforme avance hacia Sinaloa.

Ante este panorama, se recomienda evitar acercarse a playas, escolleras y zonas con oleaje elevado, no cruzar calles inundadas ni corrientes de agua y mantenerse atentos a posibles evacuaciones en áreas de riesgo. También es importante asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y seguir los avisos de Protección Civil.

Suspenden clases en 22 municipios costeros

El Gobierno de Jalisco informó que, como medida preventiva ante las lluvias asociadas con el huracán, se suspenderían las clases en 22 municipios de la costa durante las jornadas señaladas por las autoridades. El gobernador Pablo Lemus llamó a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil Jalisco y descargar la aplicación Jalisco Alerta para recibir información oficial.

El mandatario señaló que “Simón” ha cambiado de dirección entre Manzanillo y Puerto Vallarta, por lo que pidió mantenerse atentos a las actualizaciones. Advirtió que se esperan lluvias muy fuertes en las costas jaliscienses durante el fin de semana y el lunes 12 de octubre.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento del fenómeno y sus pronósticos podrían cambiar conforme se obtengan nuevos datos. Por ello, se recomienda consultar los canales oficiales del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro Nacional de Huracanes y el Gobierno de Jalisco.

Dato preventivo: La suspensión de clases es una medida para reducir riesgos, pero no sustituye las indicaciones de Protección Civil. La población debe mantenerse informada y seguir las instrucciones de las autoridades locales.