Nestlé duplicará inversión en México y destinará 2 mil millones de dólares durante el sexenio

Nestlé duplicará inversión en México

Nestlé duplicará su inversión en México, al pasar de mil a 2 mil millones de dólares durante el actual sexenio, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras reunirse en Palacio Nacional con el director ejecutivo de la compañía, Philipp Navratil.

La mandataria señaló que el directivo le comunicó la decisión de destinar mil millones de dólares adicionales a proyectos relacionados con distintos segmentos de la industria alimentaria, entre ellos la producción de café y alimentos para animales.

Sheinbaum explicó que la inversión inicial de mil millones de dólares, anunciada al comienzo de su administración, está por concluir y que próximamente se inaugurará una planta en Veracruz, cuya construcción comenzó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vinieron a informarnos de que quieren hacer una inversión de otros mil millones de dólares en el país”, indicó la presidenta al referirse a los nuevos recursos que la compañía planea destinar a México.

Impulsarán producción nacional de café

Como parte de sus planes para fortalecer las cadenas de suministro nacionales, Nestlé prevé impulsar, entre 2028 y 2030, la producción de café y el abastecimiento local mediante la incorporación de 70 mil plantas de café y la integración de 2 mil productores de Veracruz.

De acuerdo con la información difundida por la Presidenta, estas acciones estarán orientadas a ampliar la producción nacional y fortalecer la participación de productores mexicanos en la cadena de suministro de la compañía.

La inversión adicional también contempla proyectos en otras áreas de la industria alimentaria, aunque no se detallaron los montos específicos que se destinarán a cada segmento ni las ubicaciones de los nuevos proyectos.

Con el anuncio, la inversión acumulada prevista por Nestlé durante el sexenio ascendería a 2 mil millones de dólares, de acuerdo con lo informado por Sheinbaum tras el encuentro con el directivo de la empresa.

La compañía es uno de los actores internacionales del sector de alimentos y bebidas que mantiene operaciones en México, donde participa en mercados como el café, los productos lácteos, la nutrición y los alimentos para animales.