Fonatur activa operativo de limpieza y desazolve en Puerto Marqués tras lluvias

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) puso en marcha este jueves por la tarde un operativo emergente de limpieza, desazolve y atención a vialidades y zonas costeras de Acapulco, Guerrero, tras las precipitaciones pluviales registradas en la región.

A través de cuadrillas de trabajo y maquinaria especializada, las autoridades realizan labores prioritarias en puntos estratégicos, particularmente en el acceso a Puerto Marqués, donde los escurrimientos ocasionaron la acumulación de tierra y sedimentos sobre la superficie de rodamiento.

Los trabajos contemplan el retiro de arena, grava, rocas, lodo, desechos vegetales, ramas, troncos y maleza, tanto de las vialidades como de áreas comunes afectadas por las lluvias.

De acuerdo con Fonatur, estas acciones buscan salvaguardar la movilidad, contribuir a la recuperación de la dinámica urbana y mantener en condiciones adecuadas la infraestructura del puerto.

El organismo señaló que, mediante el programa “Acapulco Se Transforma Contigo”, el Gobierno de México mantiene acciones coordinadas para atender las necesidades de la población y proteger el bienestar de habitantes y visitantes.

Finalmente, Fonatur exhortó a conductores y peatones a seguir las indicaciones del personal desplegado en las zonas de trabajo y transitar con precaución mientras continúan las labores de limpieza.