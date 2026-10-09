Sectur invita a empresas turísticas a obtener el sello “Cerca de China”

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a hoteleros, restauranteros, agencias de viajes y prestadores de servicios turísticos de todo el país a obtener el sello “Cerca de China”, una iniciativa orientada a mejorar la atención y ofrecer experiencias adaptadas a las preferencias de los visitantes de ese mercado asiático.

La funcionaria explicó que la actualización de este distintivo incorpora estándares más elevados en calidad, hospitalidad, innovación digital, sostenibilidad, gastronomía y experiencias culturales, con el propósito de fortalecer la competitividad de los establecimientos mexicanos interesados en recibir a turistas chinos.

Rodríguez Zamora destacó que el mercado turístico de China registró un crecimiento de 8.2 por ciento al cierre de 2025, lo que representa una oportunidad para ampliar la llegada de visitantes internacionales y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.

Ante este panorama, la Secretaría de Turismo (Sectur) impulsa una estrategia integral que contempla promoción, capacitación especializada y vinculación con los distintos integrantes de la cadena de valor turística, a fin de preparar a los prestadores de servicios para atender las necesidades de este segmento.

“Queremos que nuestros prestadores de servicios turísticos estén preparados para brindar una mejor atención y una gran experiencia a quienes nos visitan desde China”, señaló la secretaria al convocar a más establecimientos a sumarse a la iniciativa.

México refuerza su promoción en plataformas chinas

Como parte de las acciones para ampliar la presencia del país en el mercado asiático, México retomó, después de ocho años de ausencia, la promoción turística mediante la cuenta VisitMexico en las plataformas digitales chinas WeChat, Weibo y Red Note (XiaoHongShu).

La estrategia busca incrementar la difusión de los destinos nacionales, acercar la oferta turística mexicana a potenciales viajeros y fortalecer el posicionamiento de México entre los consumidores chinos que utilizan estas redes para informarse y planear sus viajes.

Asimismo, el país participó en ITB China 2026, una de las ferias especializadas del sector turístico más relevantes de ese mercado. Durante el encuentro, Rodríguez Zamora encabezó una presentación de destino ante turoperadores chinos para promover los atractivos, destinos y experiencias disponibles en México, además de impulsar vínculos comerciales con empresas del sector.

Conectividad aérea entre México y China

En materia de transporte, la titular de Sectur destacó que existen rutas aéreas que contribuyen a facilitar la movilidad entre ambos países.

Entre ellas se encuentran la conexión Shenzhen-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), operada por China Southern Airlines, y la ruta Pekín-Tijuana-AICM, a cargo de Hainan Airlines.

La conectividad aérea, junto con la promoción digital y la capacitación de los prestadores de servicios, forma parte de los esfuerzos para fortalecer el intercambio turístico entre México y China.

Rodríguez Zamora reiteró el llamado a los integrantes de la industria turística para incorporarse al sello “Cerca de China”, con el objetivo de consolidar una oferta más competitiva, mejorar la experiencia de los visitantes internacionales y aprovechar el potencial de crecimiento de este mercado.

La iniciativa busca que hoteles, restaurantes y agencias de viajes cuenten con mejores herramientas para atender a los turistas chinos y contribuyan a diversificar los mercados emisores de visitantes hacia México.