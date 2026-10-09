Detienen a 10 personas tras 12 cateos en Michoacán; dos agentes resultan heridos

Detienen a 10 personas tras 12 cateos en Michoacán

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a 10 personas durante la ejecución de 12 órdenes de cateo en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, Michoacán, donde también aseguraron armas de fuego, cargadores, municiones, dosis de droga y dispositivos electrónicos.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, las acciones se derivaron de labores de investigación e inteligencia que permitieron identificar la ubicación y las zonas de movilidad de una célula delictiva presuntamente vinculada con el robo de transporte de carga y la privación ilegal de la libertad.

Con los datos recabados, las autoridades obtuvieron de un juez de control las órdenes judiciales correspondientes y desplegaron un operativo coordinado y simultáneo en los tres municipios identificados como zonas de operación del grupo criminal.

Detienen a 10 personas y aseguran armas y droga

Como resultado de las intervenciones, fueron detenidas 10 personas y se aseguraron cuatro armas de fuego, además de cargadores, municiones, dosis de droga y diversos dispositivos electrónicos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

Durante los operativos, dos elementos de la SSPC resultaron lesionados por disparos de arma de fuego. Personal de sanidad de la Secretaría de Marina les brindó atención médica inicial y posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará las investigaciones correspondientes.

Operativo forma parte de la estrategia de seguridad

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para detener a personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas, debilitar las estructuras criminales y evitar que armas y drogas lleguen a las calles.

Las instituciones federales reiteraron que mantendrán la coordinación operativa en Michoacán para combatir los delitos que afectan a la población y contribuir a recuperar las condiciones de seguridad y tranquilidad en la entidad.