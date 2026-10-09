CFE despliega a más de 2 mil electricistas para restablecer servicio tras huracán Simón

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó un operativo emergente con 2 mil 316 electricistas y recursos técnicos en seis estados del Pacífico mexicano para atender las afectaciones al suministro eléctrico ocasionadas por el huracán Simón, con prioridad en Guerrero, donde se reportó un avance de 90.5% en el restablecimiento del servicio hasta las 5:00 horas de este viernes 9 de octubre.

El dispositivo contempla acciones en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con el apoyo de 300 grúas, 726 vehículos ligeros, 17 vehículos todoterreno, un vehículo de comunicaciones, 85 plantas de emergencia, 113 torres de iluminación y cuatro helicópteros.

De acuerdo con la empresa pública, las afectaciones comenzaron aproximadamente a las 15:54 horas del jueves 8 de octubre, principalmente en 13 municipios de Guerrero. Desde ese momento, las cuadrillas iniciaron los trabajos para recuperar el suministro eléctrico y atender los daños en la infraestructura.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que las afectaciones incluyeron una línea de alta tensión de 115 kilovoltios, 11 circuitos de media tensión, un ramal y 10 postes de media tensión. Además, se registró una inundación en la Subestación Puerto Marqués.

Calleja Alor explicó que los trabajos para recuperar el servicio en su totalidad han requerido maquinaria pesada y movimientos de terracería, debido a las condiciones del terreno y las dificultades derivadas del fenómeno meteorológico.

La funcionaria señaló que las labores continuarán hasta alcanzar el restablecimiento del suministro para todos los usuarios afectados, aunque el ritmo de atención dependerá de las condiciones meteorológicas y de seguridad en las zonas intervenidas.

Precisó que los usuarios que permanecían sin electricidad representaban, en conjunto, el 4.5% del total de usuarios del estado de Guerrero, por lo que la recuperación se ha realizado de manera gradual.

Como parte de la respuesta a la contingencia, la CFE mantiene comunicación directa con el Gobierno de Guerrero y con autoridades municipales de Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez, Cuautepec, Florencio Villarreal, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Ometepec, San Marcos, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y San Luis Acatlán.

La empresa también trabaja mediante el Sistema Nacional de Protección Civil en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de atender las afectaciones y acelerar la recuperación de los servicios básicos en la costa del Pacífico.