Defensa mantiene Plan DN-III-E en Guerrero por paso de “Simón”

La dependencia subrayó que cuenta en el área con 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, para evacuaciones aeromédicas, así como células de sanidad con personal del Hospital Militar de Zona

La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre se mantiene en alerta para reforzar el Plan DN-III-E. La Secretaría de la Defensa Nacional anunció, a través de las Comandancias de la IX Región Militar y 27/a. Zona Militar, que se trabaja en el despliegue de 760 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en el municipio de Acapulco, Guerrero, tras el desplazamiento en la zona del huracán “Simón”.

El meteoro se traslada de forma paralela a las costas del Pacífico sur mexicano, por lo que en el marco del Plan DN-III-E la Defensa ha derivado ya vehículos de transporte para evacuar zonas anegadas en Acapulco.

En este tenor, el mando militar estableció que las labores incluyen reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de Protección Civil; además las tropas jurisdiccionadas a la 27/a. Zona Militar, quienes han realizado la rehabilitación de vías de comunicación mediante el uso de maquinaria pesada; también se ha logrado el despeje de decenas de kilómetros de caminos, retirando de forma masiva lodo y escombros para reactivar la conectividad y movilidad económica y turística.

La Defensa indicó que sus operadores en el terreno efectuaron reconocimientos en conjunto por las zonas de riesgo, con el fin de verificar las condiciones de los refugios temporales. Del mismo modo, atendieron la limpieza de espacios públicos y viviendas mediante la limpieza profunda y remoción de lodo en viviendas particulares y escuelas.

Asimismo, se trabaja en el perifoneo preventivo en localidades vulnerables para informar a la ciudadanía sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales. Otras tareas de los efectivos en la zona son la identificación de áreas susceptibles de inundaciones o deslaves.

La dependencia subrayó que cuenta en el área con 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser empleados como ambulancias aéreas y realizar evacuaciones aeromédicas, así como células de sanidad integradas con personal profesional de la salud para atención médica pertenecientes al Hospital Militar de Zona, ubicado en Acapulco, Gro.

Adicionalmente, se alistan en el Valle de México, bajo situación de alerta, 1,415 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, lista para auxiliar a la población ante los efectos de fenómenos hidrometeorológicos que puedan afectar al país en las próximas horas o días. Esta fuerza se integra por dos componentes: el Componente aéreo con 5 aeronaves de ala fija (2 Boeing 737/800, 1 Hércules C-130, 1 Casa C-295 y 1 Spartan C-27J) y 4 aeronaves de ala rotativa (2 helicópteros MI-17, 1 helicóptero Bell-412 y 1 helicóptero MD-530F); y el Componente terrestre con un agrupamiento de ingenieros con 9 UU.MM.PP., 5 células de sanidad, 5 células de intendencia, 5 células de transmisiones, 6 binomios canófilos, 1 cocina móvil, 1 planta potabilizadora, 1 torre de iluminación y 2 camiones de volteo. Las unidades en espera cuentan con maquinaria pesada y de labores manuales para despejar vialidades cubiertas de lodo y escombros.

De igual manera, para garantizar la seguridad alimentaria se dispone de 11,465 despensas, 13,890 canastas alimentarias, 1,959,683 litros de agua embotellada y en caso de que las afectaciones sean muy graves, se cuenta con 15,448 paquetes de enseres de 6 artículos (1 estufa, 1 colchón, 1 refrigerador, 1 ventilador, 1 licuadora y 1 juego de batería de cocina).

MARINA SE SUMA

Por su parte, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio en Guerrero ante las afectaciones por las fuertes lluvias asociadas al huracán Simón. Además, mantiene acciones preventivas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán para responder ante posibles emergencias derivadas del fenómeno meteorológico.

En Guerrero, la dependencia desplegó personal de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) en las zonas afectadas por las precipitaciones. También movilizó elementos de Infantería de Marina para realizar patrullajes y recorridos de vigilancia, con el objetivo de brindar seguridad y apoyo a la población.

Adicionalmente, en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, el Plan Marina continúa activo en su Fase de Prevención. La Semar adujo que el sistema meteorológico se localiza aproximadamente a 190 millas náuticas, equivalentes a 352 kilómetros, al sur de Manzanillo, Colima, y a 280 millas náuticas, es decir, 518 kilómetros, al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Prevén que Simón alcance la categoría 3.

Mientras tanto, en Guerrero, donde el plan se encuentra en Fase de Auxilio, las labores se concentran en brindar asistencia en las zonas afectadas por las lluvias, así como en realizar recorridos de vigilancia y seguridad.