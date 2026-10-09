La crisis de desaparecidos llega al Vaticano; Episcopado entrega libro al papa León XIV

Episcopado Mexicano entrega al papa León XIV libro sobre personas desaparecidas

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Ramón Castro Castro, entregó al papa León XIV el libro Un nombre, mil voces, una publicación dedicada a las personas desaparecidas en México y a sus familias, quienes continúan con la búsqueda de sus seres queridos.

La obra reúne más de 200 páginas con nombres, rostros e historias de personas cuyo paradero se desconoce, además de testimonios de familiares y colectivos que mantienen sus esfuerzos para encontrarlas. La entrega del libro busca visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta México y recordar que detrás de cada caso existen familias que viven con incertidumbre y que exigen respuestas sobre el destino de sus seres queridos.

A través de sus redes sociales, el Episcopado Mexicano señaló que más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en el país. Ante esta situación, la institución religiosa advirtió sobre la importancia de no normalizar las ausencias ni dejar de lado a quienes continúan buscando a sus familiares. La publicación pretende dar un espacio a las historias de las víctimas y de las personas que las buscan, con el propósito de mantener presente una problemática que afecta a miles de hogares mexicanos.

Iglesia pide verdad y justicia para las familias

La Conferencia del Episcopado Mexicano reiteró su llamado para que las autoridades y la sociedad mantengan la atención en los casos de desaparición y en las necesidades de las familias que enfrentan esta situación. Entre sus principales demandas se encuentran el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia, la atención de la crisis forense y el combate a la impunidad. La crisis forense representa uno de los desafíos relacionados con las desapariciones, debido a la necesidad de identificar a las personas fallecidas que permanecen sin ser reconocidas y garantizar que sus familias puedan conocer su paradero.

En este contexto, la Iglesia católica destacó la importancia de escuchar a los familiares y colectivos de búsqueda, quienes realizan labores para localizar a sus seres queridos y mantener vigentes sus historias. El mensaje también fue respaldado por el Diálogo Nacional por la Paz, un movimiento impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús y diversas organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa promueve acciones y espacios de participación para atender los problemas de violencia e inseguridad que afectan a distintas comunidades del país. A través de su posicionamiento, ambas instancias insistieron en que la búsqueda de personas desaparecidas requiere mantener la atención pública y fortalecer los esfuerzos para conocer la verdad sobre cada caso.

Un libro para mantener viva la memoria

Un nombre, mil voces reúne testimonios y relatos que permiten acercarse a las experiencias de las familias que buscan a sus seres queridos. Cada historia representa una ausencia que continúa presente en la vida de quienes esperan encontrar respuestas. La entrega de la publicación al papa León XIV también busca llevar esta problemática al ámbito internacional y recordar que las desapariciones no deben reducirse a cifras, pues cada registro corresponde a una persona con una historia, una familia y una comunidad.

Para los colectivos de búsqueda, mantener visibles los nombres y rostros de las personas desaparecidas es una forma de preservar su memoria y exigir que las investigaciones continúen. El Episcopado Mexicano expresó su compromiso de no apartar la mirada de esta situación y de acompañar los esfuerzos encaminados a encontrar a quienes faltan “No apartaremos la mirada. Cada nombre importa. Cada vida cuenta. Hasta encontrarles”, expresó la institución religiosa en su comunicación digital.

Con este mensaje, la Iglesia católica reiteró su llamado a mantener la solidaridad con las familias, exigir justicia y evitar que la desaparición de miles de personas se convierta en una realidad aceptada por la sociedad. La entrega del libro al pontífice representa, así, una acción para dar visibilidad a las víctimas y recordar la necesidad de mantener los esfuerzos de búsqueda, identificación y acceso a la justicia en México.