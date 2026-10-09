Producción de huevo en México creció 6.1% en 2025 y superó los 3.4 millones de toneladas

Producción de huevo en México creció 6.1% en 2025

La producción de huevo en México registró un crecimiento de 6.1 por ciento en volumen y de 18.8 por ciento en valor durante 2025, al alcanzar 3 millones 469 mil 598 toneladas, con un valor económico de 114 mil 881 millones de pesos, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

De acuerdo con cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), la producción nacional aumentó en 199 mil 524 toneladas respecto a 2024, cuando se contabilizaron 3 millones 270 mil 074 toneladas.

En términos económicos, el valor de la producción pasó de 96 mil 675 millones de pesos en 2024 a 114 mil 881 millones de pesos en 2025, lo que representó un incremento de 18 mil 206 millones de pesos.

La dependencia federal destacó que estos resultados consolidan a la avicultura como una de las actividades relevantes del sector agropecuario y reafirman la importancia del huevo para el abasto de alimentos y la seguridad alimentaria del país.

Jalisco concentra más de la mitad de la producción

Aunque las 32 entidades federativas participan en la actividad avícola, la producción de huevo se concentra principalmente en cinco estados, que en conjunto aportaron 80.6 por ciento del volumen nacional.

Jalisco encabezó la lista con un millón 789 mil 061 toneladas, seguido de Puebla, con 496 mil 846 toneladas; Sonora, con 204 mil 768; Yucatán, con 165 mil 272, y San Luis Potosí, con 142 mil 820 toneladas.

En el ámbito internacional, México ocupó el sexto lugar entre 177 países productores de huevo y contribuyó con 2.7 por ciento de la producción mundial, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Agricultura.

Consumo y acceso a la canasta básica

El huevo continúa como uno de los alimentos fundamentales en la dieta de las familias mexicanas por su valor nutricional, disponibilidad y accesibilidad. El consumo anual per cápita alcanzó los 24.8 kilogramos, lo que refuerza su relevancia dentro de la canasta básica.

En este contexto, el Gobierno de México mantiene el compromiso de proteger la economía familiar mediante el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), acuerdo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para contribuir a la estabilidad de los precios de productos esenciales.

La Secretaría de Agricultura, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que el desempeño del sector durante 2025 refleja la solidez de la avicultura nacional y estimó que la producción mantendrá un ritmo constante durante 2026.

Como respaldo a esta previsión, las cifras preliminares reportaron una producción de un millón 422 mil 420 toneladas hasta mayo de 2026, equivalente al 40 por ciento de la meta programada para el cierre del año.

Con estos resultados, la producción de huevo mantiene su relevancia en el sector agroalimentario mexicano, tanto por su contribución económica como por su papel en el suministro de proteínas y el acceso de la población a alimentos de consumo cotidiano.