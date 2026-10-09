Flying Whales proyecta invertir 300 mdd en México y crear 300 empleos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con Sébastien Bougon, presidente de la empresa franco-canadiense Flying Whales, para firmar un acuerdo de entendimiento que impulse las operaciones de la compañía en México, donde plantea una posible inversión de 300 millones de dólares durante los próximos tres años y la generación de 300 empleos locales.

El proyecto contempla la instalación de tres bases de manufactura de dirigibles, una escuela de pilotos y la apertura de la oficina comercial de la empresa para América Latina en territorio mexicano, con el objetivo de convertir al país en un punto estratégico para el desarrollo de sus operaciones en la región.

La iniciativa busca aprovechar la tecnología de transporte aéreo de grandes cargas para reducir costos logísticos, superar obstáculos geográficos y facilitar el traslado de suministros a comunidades de difícil acceso, así como apoyar el desarrollo de infraestructura industrial en distintas regiones del país.

Bougon destacó que México representa una oportunidad estratégica para implementar esta tecnología debido a sus condiciones geográficas y a las dificultades que enfrentan algunas zonas para acceder a servicios, infraestructura y redes de transporte convencionales.

El directivo explicó que los dirigibles de la compañía están diseñados para transportar cargas de grandes dimensiones, lo que permitiría apoyar proyectos industriales y trasladar equipos destinados a obras de infraestructura, incluidos componentes para instalaciones industriales y torres de alta tensión.

Asimismo, adelantó que la empresa trabaja en el desarrollo de un hospital móvil que podría transportarse en el compartimento de carga de estas aeronaves y desplegarse en comunidades alejadas o afectadas por emergencias.

De acuerdo con Bougon, los dirigibles tendrían una longitud aproximada de 200 metros y un área de carga de alrededor de 100 metros, espacio que permitiría instalar equipamiento médico para brindar servicios de salud en localidades que no cuentan con hospitales de gran capacidad.

La propuesta busca acercar a las poblaciones remotas recursos médicos y equipos similares a los disponibles en hospitales de grandes ciudades, además de facilitar la atención durante contingencias y situaciones de emergencia.

Apuesta por la descarbonización

Otro de los objetivos del proyecto es contribuir a la reducción de emisiones contaminantes en las operaciones de transporte. El presidente de Flying Whales señaló que la tecnología de la compañía está orientada a ofrecer una alternativa logística con bajas emisiones de carbono, en línea con los objetivos de descarbonización de México.

En cuanto a su expansión, la empresa contempla desarrollar entre dos y tres bases en territorio mexicano para alcanzar una cobertura amplia del país y facilitar el despliegue de sus servicios.

La posible inversión de 300 millones de dólares y la creación de 300 empleos locales representan parte de los beneficios económicos previstos por la compañía, que también busca establecer en México su centro comercial para atender el mercado latinoamericano.

El acuerdo de entendimiento constituye un paso para explorar las condiciones de instalación y desarrollo de las operaciones de Flying Whales en el país. Entre sus posibles aplicaciones figuran el transporte de carga de gran volumen, el apoyo a proyectos industriales, la atención médica en zonas remotas y la respuesta ante emergencias.

La iniciativa también abre la posibilidad de desarrollar capacidades de manufactura y formación especializada mediante la creación de una escuela de pilotos, como parte de la estrategia de expansión de la empresa en el mercado mexicano.