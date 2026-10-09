Terremoto en Panamá: ¿qué es la onda P y por qué llegó hasta la CDMX? Esto explica la señal registrada en el Valle de México

Terremoto en Panamá Las ondas P del sismo magnitud 7.7 en Centroamérica llegaron hasta la CDMX. (EFE y Cuartoscuro)

El terremoto en Panamá magnitud 7.7 de este viernes fue tan intenso que estaciones sismológicas del Valle de México registraron la llegada de la llamada onda P, la primera señal que produce un sismo y que puede viajar miles de kilómetros a través del interior de la Tierra.

Esto lo dio a conocer el especialista César Cabrera, investigador en Ciencias de la Tierra, quien monitorea microsismos en la Ciudad de México y al volcán Popocatépetl, en su cuenta oficial de X, red social antes conocida como Twitter.

“La onda P arribó con gran amplitud al Valle de México”, escribió.

La onda P arribó con gran amplitud al Valle de México. https://t.co/a6Z2hjImNa — César Cabrera 🇲🇽 (@CesarCabrer4742) October 9, 2026

¿Qué es la onda P de un terremoto?

La onda P, también conocida como onda primaria, es la primera onda sísmica que se genera cuando ocurre un terremoto.

Se caracteriza por ser la más rápida de todas las ondas sísmicas, ya que puede desplazarse entre 5 y 8 kilómetros por segundo en la corteza terrestre y aún más rápido en capas profundas del planeta.

A diferencia de otras ondas, la onda P puede propagarse tanto por materiales sólidos como líquidos, por lo que atraviesa gran parte del interior de la Tierra antes de llegar a estaciones de monitoreo ubicadas incluso a miles de kilómetros del epicentro, como es el caso de la CDMX.

De acuerdo al Servicio Sismológico Suizo, las ondas sísmicas se pueden dividir en dos tipos principales: ondas internas (ondas P y S) y ondas superficiales (ondas Love y Rayleigh).

El hipocentro y el epicentro de un terremoto se pueden calcular porque estas ondas sísmicas se propagan a diferentes velocidades.

“La velocidad de propagación de las ondas P varía entre aproximadamente 6 y 8 km/s, dependiendo de los estratos rocosos por los que se propagan. Al ser las ondas sísmicas más rápidas, las ondas P son las primeras en llegar a las estaciones sísmicas”, precisa el Servicio Sismológico Suizo.

¿Por qué la onda P del terremoto en Panamá llegó hasta la CDMX?

El terremoto de Panamá, cuya magnitud preliminar fue reportada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), liberó una enorme cantidad de energía.

Esa energía se propagó mediante distintas ondas sísmicas. Debido a que la onda P viaja más rápido que cualquier otra, fue la primera en alcanzar las estaciones sismológicas instaladas en el Valle de México.

Esto no significa que el terremoto se haya sentido con la misma intensidad en la Ciudad de México, sino que los instrumentos científicos son lo suficientemente sensibles para detectar movimientos extremadamente pequeños del suelo.

Es normal que un sismo de gran magnitud sea registrado por redes sísmicas ubicadas a miles de kilómetros de distancia.

“Recuerden que todo esto ocurre a nivel instrumental, cuando hay un sismo lo suficientemente grande, las ondas se desplazan alrededor del mundo y son registradas por sismógrafos”, explicó César Cabrera.

Recuerden que todo esto ocurre a nivel instrumental, cuando hay un sismo lo suficientemente grande, las ondas se desplazan alrededor del mundo y son registradas por sismógrafos. Aunque puedan oscilar péndulos pesados, la percepción humana es nula. [https://t.co/Ila81PeUMn] https://t.co/YMFPz9zDbj — César Cabrera 🇲🇽 (@CesarCabrer4742) October 9, 2026

¿La llegada de la onda P significa que habrá un sismo en la CDMX?

La detección de la onda P únicamente indica que las vibraciones generadas por el terremoto alcanzaron las estaciones de monitoreo.

Ergo, no representa una señal de que vaya a ocurrir otro sismo ni significa que exista un riesgo adicional para la Ciudad de México.

De hecho, en muchos casos estas ondas son registradas únicamente por instrumentos especializados y pasan completamente desapercibidas para la población.

Imágenes del hostal El Sitio, en Playa Venao. Según lugareños, hay personas atrapadas. https://t.co/k41l3EqvLN — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

¿Cuál fue la magnitud del sismo de Panamá?

De acuerdo con la actualización más reciente del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto alcanzó una magnitud de 7.7 y ocurrió cerca de Pitaloza Arriba, Panamá, a las 12:56 horas, tiempo local.

El organismo estima que el sismo provocó un movimiento del terreno de intensidad moderada a severa en una amplia zona, donde alrededor de 4.6 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas de entre V y VIII en la Escala de Intensidad Modificada de Mercalli.

El USGS también advirtió que es probable que continúen registrándose réplicas, algunas de ellas con capacidad de generar movimientos fuertes.

Asimismo, recordó que Panamá se ubica en una de las regiones tectónicamente más activas del continente, donde convergen las placas de Cocos, Nazca, Caribe y Sudamericana, una compleja interacción geológica que favorece la ocurrencia de terremotos de gran magnitud.