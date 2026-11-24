IMSS reporta avances en el plan de 12 acciones en 120 días Zoé Robledo, director del IMSS (Camila Ayala Benabib)

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que el plan de 12 acciones en 120 días registra avances en la contratación y regularización del personal médico, con el cumplimiento total del incremento salarial de 8% y un progreso de 36% en la basificación de trabajadores que anteriormente laboraban bajo esquemas eventuales.

Durante la presentación del balance correspondiente al día 28 del programa, el funcionario detalló que el aumento salarial ya beneficia a 499 mil 158 trabajadores en activo, así como a 370 mil 537 jubilados y pensionados del instituto.

Respecto a la basificación, explicó que la meta contempla otorgar plazas definitivas a 11 mil 325 personas que anteriormente tenían contratos temporales para cubrir vacaciones, descansos y otras necesidades del servicio. Hasta el momento, 4 mil 119 trabajadores han recibido una base, lo que representa 36% del objetivo establecido.

Como parte de esta acción, anunció la entrega de nombramientos en el Estado de México, donde se contempló la asignación de 425 plazas para personal de distintas áreas del IMSS.

Convocatoria para contratar médicos especialistas

En materia de contratación de personal médico, Robledo reportó que se han incorporado 332 médicos especialistas de una meta de 2 mil 500, equivalente a un avance de 13%.

El director general explicó que las contrataciones corresponden a los primeros tres procesos de selección realizados mediante una convocatoria dirigida a cubrir especialidades y turnos en hospitales de diferentes regiones del país.

Adelantó que el proceso continuará abierto y que cada miércoles se realizarán jornadas de contratación hasta que concluya el programa de 120 días, con el propósito de incorporar a más especialistas, tanto de las bolsas de trabajo del instituto como de profesionales que no habían formado parte del IMSS.

El funcionario destacó que la regularización de trabajadores eventuales también permitirá fortalecer las plantillas de las unidades médicas, particularmente en áreas donde se requiere personal para mantener la atención a los pacientes.

Avances en equipamiento médico

Además de las acciones relacionadas con el personal, el IMSS reportó progresos en la renovación de equipos, mobiliario y mantenimiento de sus instalaciones.

En la adquisición de 125 equipos médicos de alta tecnología, el avance es de 59%, con 74 unidades que ya se encuentran en funcionamiento. Entre ellos están dos aceleradores lineales, ocho tomógrafos y 63 mastógrafos, estos últimos con cerca de 57 mil atenciones a mujeres.

Durante el informe también se presentó la instalación de un tomógrafo de 256 cortes en el Hospital General de Zona 1A, conocido como Hospital de Parque de los Venados, en la Ciudad de México. Este equipo permitirá realizar estudios de mayor precisión y evitar alrededor de 30 traslados diarios a otras unidades, además de alcanzar una capacidad de hasta 150 estudios por día.

En cuanto al equipo médico móvil, el avance se ubicó en 35%, con la incorporación de ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores de signos vitales. También se contempla la llegada de mil 81 máquinas de anestesia a partir de diciembre y la adquisición de mil 806 monitores adicionales.

La renovación de mobiliario hospitalario también registra 35% de avance. Para esta acción se adquirieron 6 mil 194 camas de hospital y 5 mil 851 camas-camillas para las áreas de urgencias, además de nuevos sillones destinados a estos servicios, cuyo suministro comenzará en diciembre.

Por otra parte, los trabajos de mantenimiento alcanzaron 41%, con 381 reparaciones concluidas en instalaciones hospitalarias. Como parte de esta estrategia se habilitará un mecanismo de atención mediante WhatsApp para que los trabajadores reporten fallas en equipos e infraestructura y puedan dar seguimiento a cada solicitud hasta su resolución.

Abasto de medicamentos alcanza 94.7%

En el rubro de abastecimiento, el director general informó que se realizó una compra emergente de 2.9 millones de piezas de material de curación para atender las necesidades de los distintos servicios hospitalarios.

El surtimiento de recetas en farmacias alcanzó 94.7%, mientras que 12 estados ya superaron el 95%. Para reforzar la disponibilidad de medicamentos, el instituto adquirió cinco millones de piezas, principalmente para atender enfermedades como diabetes e hipertensión.

Robledo recordó que continúa disponible la plataforma recetacompleta.gob.mx y la línea telefónica 800 953 2218 para recibir reportes relacionados con recetas que no hayan sido surtidas.

Consultas de especialidad

Como parte de las medidas para reducir el rezago quirúrgico, el instituto ha realizado 10 mil 170 operaciones durante jornadas de fin de semana y horarios nocturnos, lo que representa 31% de la meta de 31 mil intervenciones. Tan solo durante la semana anterior se efectuaron 3 mil 876 procedimientos.

En las consultas de especialidad también se reportaron incrementos respecto al año pasado. Para noviembre se programaron 17% más citas y para diciembre 20% adicionales, con el objetivo de evitar la suspensión de servicios durante el periodo vacacional.

El director general indicó que a partir del 1 de diciembre comenzará la contratación de personal para cubrir las ausencias por vacaciones y mantener activas las agendas de atención especializada.

Finalmente, en la estrategia de fortalecimiento de urgencias, detalló que 2 mil 148 trabajadores serán destinados a estas áreas. Además, la plataforma “Infórmate de tu familiar”, dirigida a mantener comunicados a los familiares de pacientes hospitalizados o atendidos en urgencias, registra 17 mil usuarios y cerca de 215 mil mensajes enviados.