síndrome Dani fue diagnosticado con síndrome de Lennox Gastaut cuando tenía dos años, este año cumple 30, y sigue siendo el bebé de su mamá, Elizabeth Saucedo, quien con amor, se ha dedicado todos estos años a cuidar de su hijo, quien ya es un hombre e incluso ha superado a su mamá en estatura, pero ella, con férrea voluntad sigue cuidando a su hijo las 24 horas del día

Elizabeth Saucedo, explica que su hijo Dani fue diagnosticado con síndrome de Lennox Gastaut a los dos años, ya está por cumplir los 30, y toda su vida ha requerido cuidados las 24 horas, todos los días.

El síndrome de Lennox Gastaut es una encefalopatía epiléptica, que ocasiona epilepsias de las más graves y de difícil control, porque hay resistencia a los medicamentos y ocasiona además alteraciones del neurodesarrollo. Es una enfermedad neurológica que inicia en la infancia y no tiene cura.

En entrevista con Crónica, Elizabeth Saucedo, creadora de la Fundación Dani Danne Nalu, e integrante de la Alianza Retos Visibles, señala que “Dani vive con afectación en las áreas motora, el lenguaje e intelectual de tal manera que requiere apoyo y cuidados las 24 horas todos los días... Puede hablar, pero palabras aisladas, domina la palabra no, cuando no quiere hacer o comer algo, pero no dice oraciones completas.

Casada durante los primeros 20 años de vida de Dani, los cuidados se dividían con el papá de Dani, pero en la última década ella se ha convertido en la cuidadora única con todas las responsabilidades que conlleva.

Elizabeth destaca que a través de la fundación que encabeza busca que se visibilice más este síndrome hoy que hay más acceso a la información y los médicos están más capacitados para identificar, diagnosticar y tratar a estos pacientes e incluso se cuenta con más fármacos para controlar los episodios epilépticos, “porque cuando Dani nació no había tanta información, ni conocimiento desde el punto de vista médico para identificar y tratar a tiempo este síndrome”.

Dani Elizabeth Saucedo, es cuidadora única de su hijo Dani de 30 años, quien vive con síndrome de Lennox Gastaut. El joven ha tenido varios perritos de apoyo para personas con discapacidad

DEL “NO PASA NADA”, AL DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA GRAVE

Recuerda que su hijo comenzó con espasmos a los 4 meses, “pero no había tanta información, y pasamos de un `no se preocupe señora, no pasa nada´, a tiempo después a un: `su hijo tiene un tipo de epilepsia muy grave con un impacto muy grave´ incluso un médico que me dijo: `siento mucho decirle pero su hijo va a tener una vida muy difícil´, me dijo casi como una vida vegetativa”.

A diferencia de Valeria, hermana mayor de Dani por un año, quien ya es una mujer independiente, Elizabeth sabe que su hijo menor la va a seguir necesitando el resto de su vida, aunque hoy Valeria se ha convertido en el otro pilar importante para el cuidado de su hijo, quien tiene una madurez cognitiva de un niño de tres años y, además, cuenta con perritos de apoyo para personas con discapacidad.

Hoy las complicaciones para Elizabeth, es que Dani, ya es un hombre de 30 años, robusto, más alto que su mamá, sin embargo ha aprendido a ingeniárselas para no darse por vencida y siempre poder, en todos sentidos, porque ahora que es un adulto, los espacios de apoyo para su cuidado se han vuelto inexistentes.

“Cuando tenía 18 años ya era un adulto, alto, no delgado y se comenzó a dificultar encontrar centros de cuidado de día para personas con discapacidad, el problema aún mayor es que Dani requiere ayuda para todo, en especial para caminar puede darle una crisis, entonces requiere acompañamiento, porque necesita estar en una silla todo el tiempo”.

Dani Dani, con sus perritos de apoyo: Nalu, ya está jubilada de esa responsabilidad, hoy sólo sigue junto a su dueño, el Buzz, y la negrita, una perrita adoptada, quien también disfruta de la vida con su familia

ENSEÑANDO A OTRAS CUIDADORAS

Con todo lo que Elizabeth ha aprendido con Dani, creó la Fundación Dani Danne Nalu, para a orientar a otras madres quienes necesitan apoyo, información, orientación y una red de apoyo de amigos o familiares para darse “un respiro, porque sí es todo un reto ser cuidadora 24/7”.

También se brinda acompañamiento y orientación a unas 400 personas, porque el trabajo de Elizabeth le permite estar al pendiente de Dani, “pero qué pasa con las mamás que deben salir a trabajar, entonces aquí les hemos hecho énfasis en la importancia de contar con una red de apoyo, para que las cuidadoras únicas, busquen un espacio para ellas mismas y vean por su salud física, mental y emocional”.

ME AISLÉ, YA NO SABÍA LO QUE ERA TOMARME UN DESCANSO

Comparte que como cuidadora única se aisló y se enfocó sólo al trabajo y el cuidado de Dani, “me aislé, ya no sabía lo que era tomarme un descanso, y analizando experiencias en el extranjero en donde hay grupos de apoyo, y entonces implementamos retiros de dos días y medio, en donde sólo se enfocan en ellas mismas”.

La experiencia ha llevado a que las cuidadoras únicas busquen esa red de apoyo, no sólo en esos dos días y medio, sino también, si quieren salir una tarde, ir a tomar un café o pasear y hacerlo sin ningún sentimiento de culpa y buscar que alguien más tome un poco de responsabilidad en el cuidado. En su caso, su hija Valeria, es esa red de apoyo con quien Elizabeth cuenta.

Acceso a medicamentos Dani toma hasta siete medicamentos al día, de los cuales, desafortunadamente sólo tres están en el sistema público de salud, lo que hace de esta, un síndrome catastrófico económicamente para las familias

MAYOR ACCESO A MEDICAMENTOS

Dani toma siete medicamentos de los cuales solo tres están en el sistema público, “uno de los medicamentos cuesta casi 5,000 pesos para un mes, otro, cuyo compuesto es Clobazam, se dejó de vender hace un año y medio el laboratorio que lo distribuía simplemente avisó que ya no lo iba a hacer y es muy difícil tener el control cuando los medicamentos no están disponibles.

“Como mamá me siento satisfecha, segura de que con Dani siempre he hecho lo mejor que he podido, con lo que he tenido y es lo mismo que le comparto a otras mamás todo lo que hacen, es lo mejor que pueden hacer”.