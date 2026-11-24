Eduardo Clark Imagen de Apoyo

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que ya comenzó la asignación de médicos y personal de enfermería para los consultorios del Servicio Universal de Salud, cuya apertura se realizará de manera gradual a partir de enero de 2027 en 24 entidades del país.

Durante su participación en la Conferencia Matutina habló sobre los avances del programa, el funcionario detalló que hasta el momento 4 mil 310 profesionales de la salud ya tienen asignado un consultorio, como parte de la primera etapa de una estrategia que contempla habilitar 12 mil 750 espacios de Atención Primaria a la Salud.

Clark explicó que este proceso avanza conforme concluyen las asambleas comunitarias, en las que los habitantes participan en la organización de los establecimientos y en la integración de los comités encargados de administrar los recursos para adecuar sus instalaciones. Hasta ahora se han realizado más de 5 mil 300 asambleas.

Señaló que el propósito es que todos los consultorios tengan una imagen e infraestructura homologadas, incluida la señalización del Servicio Universal de Salud, para que la población identifique que puede recibir atención sin importar si cuenta con afiliación al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

Personas registradas para trabajar en los consultorios

El subsecretario indicó que desde septiembre se encuentra disponible una convocatoria dirigida a médicos, médicas, enfermeras y enfermeros interesados en integrarse a esta nueva red de atención médica. Hasta el momento, 82 mil personas han manifestado su interés y completado su registro.

De ese universo, 4 mil 310 ya fueron asignadas a una unidad médica, por lo que comenzaron su proceso de capacitación, primero mediante actividades en línea y posteriormente de manera presencial.

Sin embargo, todavía existen consultorios y turnos disponibles, por lo que el funcionario invitó a más profesionales a participar en el programa mediante el portal serviciouniversaldesalud.gob.mx, donde pueden consultar las vacantes, horarios y condiciones de contratación.

La convocatoria contempla la participación de médicos, enfermeras y enfermeros con formación profesional, así como personal técnico y auxiliar de enfermería, con el objetivo de cubrir las necesidades de atención de las unidades que comenzarán a operar.

Clark detalló que los médicos recibirán un apoyo económico cercano a los 20 mil pesos, además de cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También explicó que el personal médico y de enfermería jubilado podrá incorporarse sin perder el derecho a recibir su pensión.

Asimismo, quienes ya trabajan en alguna institución de salud podrán registrarse cuando encuentren horarios compatibles con sus actividades laborales actuales.

Equipos y medicamentos

Además de la contratación del personal, el gobierno federal trabaja en el acondicionamiento y equipamiento de los establecimientos para que puedan comenzar a brindar servicios con las herramientas necesarias.

Cada consultorio contará con 44 equipos y elementos de mobiliario homologados, entre ellos escritorios, computadoras para el personal médico y de enfermería, mesas de exploración y otros instrumentos necesarios para la atención de los pacientes.

También dispondrán de conexión a internet y equipo de cómputo para utilizar el expediente médico electrónico desde el inicio de sus operaciones, con el propósito de facilitar el registro y seguimiento de las consultas.

En materia de medicamentos, Clark informó que cada unidad contará con 91 tipos de fármacos, seleccionados por especialistas de la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE para atender las necesidades más frecuentes de la atención primaria.

A esto se sumarán cerca de 30 tipos de insumos de curación, entre ellos gasas y materiales necesarios para los procedimientos que realicen médicos y personal de enfermería.

El funcionario señaló que durante diciembre continuará la asignación de trabajadores, la instalación del mobiliario y la preparación tecnológica de las unidades, para que los primeros consultorios estén listos durante enero y la red siga ampliándose gradualmente hasta alcanzar los 12 mil 750 espacios previstos.