Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar Imagen de Apoyo (Presidencia)

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que se han realizado 5 mil 325 asambleas para integrar los comités comunitarios que participarán en el funcionamiento de los consultorios médicos del Servicio Universal de Salud (SUS), con la participación de cerca de 200 mil personas en 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar.

Durante la presentación de los avances del programa, la funcionaria explicó que esta estrategia forma parte de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la cual se busca involucrar a los habitantes en la organización y mantenimiento de los espacios de atención médica, siguiendo el mecanismo de participación aplicado en el programa La Clínica es Nuestra.

La meta nacional contempla la incorporación de 12 mil 750 consultorios. Ramírez Amaya señaló que, para principios de enero de 2027, se prevé contar con 6 mil 710 establecimientos dentro de este esquema, para avanzar en el acercamiento de los servicios de atención primaria a las comunidades.

Recursos para mejorar los consultorios

La titular de Bienestar detalló que, de las asambleas realizadas, se han entregado 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar a los comités conformados, con las cuales podrán disponer directamente de los recursos destinados a realizar mejoras en los consultorios.

Explicó que durante las reuniones los habitantes eligen a las personas que integrarán estos grupos de trabajo, incluidos quienes estarán a cargo de administrar el dinero. Destacó que las mujeres han asumido principalmente las responsabilidades de tesorería dentro de los comités.

La funcionaria señaló que los recursos estarán destinados a atender las condiciones físicas de los establecimientos, principalmente en trabajos de pintura, impermeabilización, instalaciones eléctricas y sanitarias, así como construcción o adecuación de rampas, colocación de guías y reparación de bardas.

De esta manera, los integrantes de los comités podrán decidir cuáles son las necesidades prioritarias de cada consultorio y administrar el presupuesto para atenderlas, de acuerdo con las condiciones de sus comunidades.

Participación de comunidades

Ramírez Amaya consideró que las asambleas representan un mecanismo de organización vecinal que va más allá de reuniones informativas, debido a que permiten que los habitantes participen directamente en las decisiones sobre los espacios donde reciben atención médica.

Durante su intervención, explicó que a los integrantes de los comités se les presenta como “guardianes de la salud”, con la intención de fortalecer su compromiso con el funcionamiento de los consultorios y la atención de las necesidades colectivas.

La secretaria destacó la disposición de las personas que participan en estas actividades, al señalar que los habitantes se involucran de manera voluntaria en la organización y administración de los recursos destinados a mejorar los servicios de sus localidades.

Finalmente, sostuvo que el propósito del programa es que el presupuesto llegue directamente a las comunidades y que la población tenga un papel activo en el mejoramiento de la infraestructura médica, mediante la colaboración entre el gobierno y los habitantes para acercar el derecho a la salud.