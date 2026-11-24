Marina detiene a presunto integrante de Los Mayos en Sinaloa

Elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron este martes a Samuel “N”, identificado como objetivo prioritario y presunto integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, a quien las autoridades señalan como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado.

La captura fue resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas por personal de la Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones para reforzar la seguridad en Sinaloa y debilitar las estructuras delictivas que operan en la entidad.

Durante el despliegue, los elementos federales aseguraron un arma larga, cargadores y droga. Sin embargo, las autoridades no detallaron la cantidad ni el tipo de sustancias decomisadas, por lo que no se precisó el volumen del aseguramiento.

Puesto a disposición de la FGR en Culiacán

Después de su captura, Samuel “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), en Culiacán, junto con los objetos asegurados durante la intervención.

Será esta autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y realizar las investigaciones correspondientes para establecer las posibles responsabilidades del detenido.

El Gabinete de Seguridad informó que mantendrá la presencia de las instituciones federales en Sinaloa y continuará con los operativos coordinados, apoyados en trabajos de inteligencia e investigación.

Estas acciones, indicó, tienen como objetivo debilitar las estructuras criminales, reducir los niveles de violencia y proteger a las familias sinaloenses.