Gobernación pide a trabajadores del IMSS retomar diálogo y evitar bloqueos (Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a dar continuidad a la mesa de diálogo iniciada el 8 de octubre, con el objetivo de atender sus planteamientos y avanzar en la construcción de acuerdos, sin recurrir a bloqueos que afecten a la ciudadanía.

La dependencia informó que, mientras se desarrollaba la reunión en sus instalaciones, un grupo de trabajadores decidió abandonar la mesa y trasladarse a Paseo de la Reforma, donde bloqueó la circulación vehicular y provocó afectaciones a habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

Ante esta situación, el Gobierno de México reiteró su disposición para acompañar el proceso mediante el diálogo, el respeto y la concertación, con el propósito de encontrar soluciones a las diferencias planteadas en beneficio de los agremiados.

Asimismo, exhortó a los integrantes del sindicato a privilegiar los canales de atención de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y evitar acciones que perjudiquen a terceros, particularmente aquellas que obstaculicen el libre tránsito y las actividades cotidianas de la población.

Gobernación niega retención de trabajadores

En relación con las declaraciones difundidas por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), quienes señalaron presuntas irregularidades durante el encuentro, la Secretaría de Gobernación rechazó categóricamente que alguna persona haya sido retenida.

La dependencia sostuvo que el señalamiento fue aclarado durante la mesa de diálogo y afirmó que no existe ninguna prueba de que se haya presentado dicha situación.

Finalmente, reiteró el llamado a mantener una postura de diálogo y respeto, conducirse con la verdad y privilegiar la construcción de acuerdos para resolver las demandas de los trabajadores del IMSS, sin generar afectaciones a la población.