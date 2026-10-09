Recorrerá Sheinbaum 24 estados para revisar operación del IMSS-Bienestar (Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum realizará, entre octubre y diciembre, una gira por los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar para conocer de manera directa las condiciones de hospitales y centros de salud, así como las necesidades de quienes trabajan en esas unidades.

El recorrido comenzó este viernes 9 de octubre en Hidalgo y continuará durante los próximos meses. Para este fin de semana está prevista la presencia de la mandataria en el Estado de México, aunque todavía no se ha difundido el calendario completo de las visitas.

Durante la gira, Sheinbaum prevé reunirse con directores de hospitales, coordinadores regionales y el director general del IMSS-Bienestar, además de visitar personalmente las unidades médicas para conocer los problemas que enfrentan en su operación cotidiana.

La presidenta explicó que, aunque mantiene reuniones cada lunes con el gabinete de Salud, considera necesario acudir directamente a los centros médicos y escuchar al personal que labora en ellos, así como conocer las necesidades que persisten en las instalaciones.

El recorrido se realizará en un contexto de reclamos de trabajadores de la salud por la falta de medicamentos, insumos y materiales necesarios para brindar atención y realizar procedimientos quirúrgicos.

En Veracruz, por ejemplo, desde septiembre se han registrado movilizaciones en el puerto de Veracruz y Xalapa relacionadas con estas demandas.

Los planteamientos realizados por trabajadores de esa entidad también son la revisión de la gestión de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar. Hasta ahora no se ha informado cuándo acudirá Sheinbaum a Veracruz.

Supervisión y digitalización

Además de conocer las carencias y problemáticas de las unidades, la gira contempla revisar el funcionamiento de los servicios y los avances relacionados con los nuevos Consultorios del Servicio Universal de Salud.

La presidenta planteó como parte del recorrido, además, la digitalización de los expedientes médicos. Sheinbaum pedirá a los responsables de las unidades impulsar este proceso, que implica la incorporación de nuevas plataformas tecnológicas y la adaptación del personal a su utilización.

La digitalización forma parte de los trabajos para avanzar hacia un sistema de salud más integrado y facilitar el acceso a la información clínica de los pacientes, aunque en algunos hospitales persisten dificultades para adaptarse a las herramientas digitales.

La mandataria también señaló que durante las visitas podrá revisar las condiciones de las instalaciones y el avance de obras y mejoras en la infraestructura médica.