¿Quién era ‘El Owen’? El integrante de ‘Los Chapitos’ que habrían asesinado durante el motín en el penal de Mazatlán

Riña en el penal de Mazatlán Una riña entre internos del Centro Penitenciario “El Castillo”, dejó como saldo diez personas muertas y por lo menos 16 heridos. Al lugar se fueron desplegados antimotines de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Foto: Cuartoscuro (Carlos López )

La mañana de este pasado jueves 8 de octubre, un motín con armas de fuego dejó como resultado diez personas muertas en el penal de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con diferentes reportes periodísticos, el objetivo principal de esta operación era acabar la vida con Eduardo Martínez ‘El Owen’ quien se encontraba privado de su libertad en este centro de detención y a quien las autoridades ligaron en su momento con ‘Los Chapitos’ de el Cartel de Sinaloa.

¿Quién era ‘El Owen’?

Eduardo Jonathan Martínez Larios, conocido como El Owen, fue uno de los reclusos que presuntamente murió durante el enfrentamiento armado registrado el jueves 8 de octubre de 2026 en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa. El incidente dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 16 heridas, de acuerdo con el balance difundido por las autoridades estatales. Entre las víctimas mortales se encontraban nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que estaba de visita en el centro penitenciario.

El caso de Martínez Larios cobró relevancia debido a los señalamientos periodísticos que lo vinculan con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

¿Por qué se liga a ‘El Owen con ‘Los Chapitos’?

Las publicaciones periodísticas identifican a Martínez Larios como presunto integrante de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, y lo relacionan con el grupo conocido como los hermanos Martínez Larios. A esta estructura se le atribuye actividad delictiva en municipios del sur de Sinaloa, entre ellos Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa.

Entre sus familiares señalados en esos reportes figuran Óscar Luciano Martínez Larios, alias El Casco o El 81, y Gabriel Nicolás Martínez Larios, conocido como El Gabito o El 80. Sin embargo, dado que el objetivo de esta nota es utilizar exclusivamente fuentes oficiales, estos vínculos deben considerarse señalamientos periodísticos pendientes de corroboración documental oficial y no una descripción judicialmente acreditada de su participación criminal.

¿Qué se sabe de su presunta muerte en el penal de Mazatlán?

El enfrentamiento del 8 de octubre ocurrió en el Centro Penitenciario de El Castillo durante el horario de visitas familiares. El saldo oficial reportado fue de 10 personas muertas y 16 heridas. Las autoridades estatales informaron que intervinieron corporaciones de seguridad para recuperar el control del centro, mientras se investigaban las circunstancias del incidente.

Aunque diversos medios identificaron a El Owen entre los fallecidos y señalaron que pudo ser el objetivo del ataque, el Gabinete de Seguridad todavía no ha confirmado de forma oficial que se encuentre entre las personas abatidas.