Sheinbaum y Johnson alistan reunión bilateral para tratar asuntos pendientes (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostendrá próximamente una reunión particular con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para revisar asuntos específicos de la relación bilateral que no fueron abordados durante el encuentro que ambos funcionarios sostuvieron con representantes empresariales.

La reunión celebrada en Palacio Nacional el jueves tuvo un carácter principalmente económico y comercial, debido a que Johnson acudió acompañado por integrantes de la American Chamber of Commerce.

Sheinbaum señaló que durante la sesión se atendieron planteamientos de compañías estadunidenses establecidas en México y se explicaron aspectos de la Ley de Ingresos, además de revisar temas relacionados con el comercio y las condiciones para favorecer la inversión.

Por ese motivo, indicó, no hubo oportunidad de abordar asuntos particulares de la agenda bilateral, entre ellos el proyecto para establecer una academia de capacitación policial en Querétaro con participación de agencias estadunidenses.

“No hubo oportunidad de dialogar sobre eso. Fue una reunión en donde participó con empresarios, ya tendremos una reunión particular”, explicó.

La presidenta agregó que el próximo encuentro con Johnson permitirá abordar temas específicos junto con el canciller Roberto Velasco.

La reunión se plantea en un contexto en el que recientemente Sheinbaum había señalado la necesidad de aclarar las condiciones bajo las cuales autoridades estadunidenses participarían en el proyecto de formación policial en Querétaro y si existían acuerdos con el gobierno federal.

Migración, seguridad y cooperación

A lo largo del encuentro con los empresarios y el embajador estadunidense, Sheinbaum también expuso algunos de los avances que, afirmó, se han registrado en la cooperación entre México y Estados Unidos.

Mencionó que el número de personas que cruzan hacia la frontera estadunidense se ha reducido 98 por ciento y sostuvo que esta disminución es resultado de un trabajo conjunto.

También destacó las acciones para inhibir el tráfico de personas y señaló que la incautación de fentanilo en Estados Unidos ha disminuido 75 por ciento, mientras en México se realizan operativos relacionados con este delito.

La presidenta indicó que actualmente existen por primera vez “operativos espejo” en la frontera, luego de que el presidente estadunidense Donald Trump dispuso la presencia del Ejército de Estados Unidos en esa zona.

Como parte de la cooperación en materia de seguridad, recordó además el envío de 94 personas consideradas grandes capos de la droga a Estados Unidos, ocurrido prácticamente un año atrás.

Claudia Sheinbaum sostuvo que existe una colaboración amplia con el gobierno estadunidense, aunque reiteró que la relación entre ambos países se rige por cuatro principios: integridad territorial, respeto a la soberanía, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

En materia económica, agregó que México mantiene entre sus objetivos lograr una reducción de los aranceles que Estados Unidos mantiene para los automóviles y el acero, medidas que continúan formando parte de la relación comercial entre ambos países.