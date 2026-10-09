Tras riña con 10 muertos, Gobierno federal apoyará a Sinaloa en penales

Riña en el penal de Mazatlán Una riña entre internos del Centro Penitenciario “El Castillo”, dejó como saldo diez personas muertas y por lo menos 16 heridos. Al lugar se fueron desplegados antimotines de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Foto: Cuartoscuro (Carlos López )





La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad federal participa en la atención de los hechos violentos ocurridos el jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde una riña dejó 10 personas fallecidas y 16 internas lesionadas.

El gobierno federal trabaja en coordinación con la administración estatal para fortalecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, afirmó la mandataria federal.

“Está apoyando el Gabinete de Seguridad”, dijo al ser cuestionada sobre el enfrentamiento registrado en el penal, y agregó que se trabaja con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, en acciones para reforzar el sistema penitenciario estatal.

La presidenta indicó que corresponde a las autoridades de Sinaloa proporcionar información más detallada sobre lo ocurrido y evitó adelantar una explicación sobre el origen del enfrentamiento o posibles responsabilidades.

Investigación deberá esclarecer el origen del enfrentamiento

El incidente ocurrió durante el horario de visitas en el penal de El Castillo, ubicado al sur de Mazatlán, sobre la carretera México 15. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el saldo fue de 10 personas muertas y 16 internos heridos.

Entre las víctimas mortales se encuentran nueve personas privadas de la libertad y un menor de dos años que se encontraba en el centro penitenciario durante la visita.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones estatales participaron en el operativo para recuperar el control de las instalaciones.

Después del enfrentamiento, las autoridades determinaron suspender las visitas familiares como medida preventiva.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa quedó a cargo de las investigaciones para determinar cómo se inició la riña y establecer las responsabilidades correspondientes. Los aspectos que deberán esclarecerse incluyen el ingreso de armas al centro penitenciario.

Cuestionada sobre la atención a los familiares de las personas afectadas, Sheinbaum señaló que los sistemas penitenciarios tienen la obligación de mantener comunicación con ellos, particularmente ante hechos con personas fallecidas o lesionadas.

“Siempre se hace. El sistema penitenciario estatal y federal tiene esa obligación”, sostuvo.

La presidenta confirmó además que el origen de la riña será investigado y señaló que corresponderá al Gabinete de Seguridad informar posteriormente sobre los resultados y detalles del caso.

“Sí, ya lo informará el Gabinete de Seguridad”, respondió.