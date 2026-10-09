Huracán Simón podría impactar Jalisco y Colima como categoría 3 o 4

El huracán Simón, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mantiene en alerta a las autoridades de protección civil ante la posibilidad de que se intensifique a categoría 3 o 4 y se aproxime a las costas de Jalisco y Colima durante el fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el ciclón se localizó aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a siete kilómetros por hora.

Durante las próximas horas, la circulación del sistema ocasionará lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en las costas y el oeste de Guerrero, así como en las costas y el este de Michoacán. También se pronostican precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, y muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este y sur de Jalisco.

Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas de vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Para Jalisco se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En cuanto al oleaje, se esperan alturas de entre 3.5 y 4.5 metros en las costas de Michoacán y Guerrero; de 2.5 a 3.5 metros en Colima, y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Prevén posible impacto durante el fin de semana

Durante un informe presentado a la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, señaló que los modelos meteorológicos muestran un posible cambio en la trayectoria de Simón hacia el norte, lo que favorecería su aproximación a las costas de Jalisco y Colima.

La funcionaria advirtió que el ciclón podría alcanzar una categoría mayor antes de acercarse al territorio nacional. Sin embargo, precisó que todavía no es posible determinar con exactitud su intensidad al momento de un eventual impacto ni el punto preciso de entrada.

Entre las zonas que podrían verse afectadas se encuentran los municipios jaliscienses de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Villa Purificación, así como Manzanillo, Armería y Tecomán, en Colima.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población de las zonas costeras a mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y los gobiernos estatales.

Instalan centros de mando y activan planes de emergencia

Como parte de las acciones preventivas, se anunció la instalación de tres centros de mando a partir del mediodía, ubicados en Puerto Vallarta, Cihuatlán y Manzanillo, para coordinar las labores de atención y respuesta ante los posibles efectos del huracán.

Asimismo, se informó que la Secretaría de Marina activará el Plan Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional implementará el Plan DN-III-E, con apoyo de la Guardia Nacional y dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Salud.

Las autoridades señalaron que se han dispuesto recursos y personal a lo largo de las costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Guerrero, para atender a la población en caso de ser necesario.

También recomendaron a los habitantes de las zonas de riesgo resguardarse en sus domicilios o acudir a refugios temporales, de acuerdo con las indicaciones de protección civil.

El SMN mantiene, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. Además, permanece vigente una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Isaías se aleja de México

Por otra parte, el huracán Isaías, ubicado en el golfo de México, alcanzó la categoría 3 durante la madrugada, aunque continúa alejándose del territorio nacional y se prevé que se interne en Estados Unidos.

Pese a su trayectoria, las autoridades advirtieron que todavía podrían registrarse lluvias importantes en Yucatán durante el día.

En tanto, Rachel, que se debilitó a tormenta tropical, también se aleja de México. Se prevé que durante el fin de semana vuelva a aproximarse al norte de Baja California, pero con una intensidad considerablemente menor, lo que podría favorecer la presencia de lluvias en esa entidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir los avisos meteorológicos y atender las recomendaciones de protección civil ante la evolución de los sistemas ciclónicos en el Pacífico y el golfo de México.