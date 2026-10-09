Sheinbaum plantea protección para menores ante contenidos nocivos en plataformas digitales

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en donde se abordó el tema de la violencia y las medidas para la protección de infancias y adolescencias (Camila Ayala Benabib)

El gobierno federal prepara un decreto para establecer medidas de protección a niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos y nocivos en plataformas digitales, con la participación de las empresas tecnológicas en la definición de los mecanismos para su aplicación.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el instrumento será afinado durante los próximos días con las plataformas y que se prevé su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a más tardar el próximo miércoles.

El decreto plantea que los servicios digitales de comunicación, interacción y generación o intercambio de contenidos impidan que menores de edad tengan acceso, sean expuestos o reciban recomendaciones de materiales relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, así como contenido sexual explícito.

La medida también contempla publicaciones sobre suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en las escuelas, acoso, ciberacoso y ciberbullying, además de contenidos vinculados con conductas ilícitas.

El objetivo inicial es que las empresas se incorporen de manera voluntaria a este esquema de protección. Por ello, el decreto no establece por ahora sanciones punitivas para las plataformas que incumplan las disposiciones.

“No creo que alguien esté en contra de que las plataformas digitales estén obligadas a eliminar las cuentas en donde se está promoviendo la violencia en las escuelas”, sostuvo la mandataria.

La presidenta señaló que el ordenamiento tiene sustento en la Constitución y en la legislación de protección de niñas, niños y adolescentes. Advirtió además que, si las compañías no cumplen con las medidas, el gobierno podría avanzar posteriormente hacia otro mecanismo de carácter obligatorio.

Retiro de contenidos y controles para familias

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Luisa Alcalde, explicó que el decreto busca establecer medidas de seguridad desde el diseño de las plataformas.

Las obligaciones propuestas incluyen la identificación y eliminación expedita de cuentas o publicaciones que generen violencia, así como sistemas de clasificación de contenidos de acuerdo con la edad y etapa de desarrollo de los usuarios.

También se plantea que las plataformas incorporen herramientas de supervisión parental accesibles para madres, padres y tutores, además de canales sencillos para reportar material considerado inadecuado.

Además, se plantea que las cuentas de menores tengan configuraciones de privacidad y seguridad reforzadas desde el momento del registro, con el propósito de reducir su exposición a contenidos o interacciones de riesgo.

Las empresas deberán contar además con un punto de contacto permanente, disponible las 24 horas, para atender requerimientos de las autoridades investigadoras.

El esquema incluye la preservación de evidencia cuando sea necesaria para una investigación y la emisión de alertas inmediatas ante situaciones que puedan atentar contra la vida.

El gobierno federal prevé instalar una mesa de trabajo para desarrollar propuestas regulatorias posteriores y fortalecer las medidas de protección en los entornos digitales.

Gobierno busca coordinación con plataformas

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Merino, señaló que la estrategia parte de una relación de coordinación y diálogo con las empresas tecnológicas.

Reconoció que las plataformas ya cuentan con políticas propias para retirar contenidos considerados nocivos, pero sostuvo que el decreto pretende ampliar las categorías de riesgo y fortalecer los protocolos de colaboración con las autoridades.

El propósito, explicó, es construir un catálogo más amplio de conductas peligrosas y mejorar los mecanismos mediante los cuales las compañías entregan información a las autoridades encargadas de las investigaciones.

Sheinbaum indicó que durante el fin de semana se mantendrán conversaciones con las plataformas para realizar los ajustes necesarios al documento antes de su publicación en el DOF.

La estrategia federal contempla además acciones de acompañamiento para menores y sus familias mediante la Línea de la Vida, en el número 800 911 2000, así como el programa informativo El ABC de las emociones, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.

Finalmente, la presidenta explicó que el planteamiento surgió a partir de los hechos de violencia registrados en Coahuila y tiene como objetivo que los espacios digitales sean más seguros para niñas, niños y adolescentes.